Pidiendo por la emergencia contra la violencia ya¡, cientos de personas se movilizaron en El Bolsón, con pancartas y mensajes a viva voz las mujeres de El Bolsón ganaron las calles pidiendo por su seguridad.

Pasadas las 14 horas de la tarde de este sábado, cientos de personas se congregaron en los murales de otoño Uriarte para pedir por la emergencia nacional en violencia contra las mujeres.

“Somos el grito de las que ya no tienen voz”, “de camino a casa Quiero ser libre no valiente”, “basta de miedo”, por la emergencia nacional en violencia las mujeres de El Bolsón marcharon y se manifestaron no solo con carteles que esgrimieron cientos de mujeres en el centro de El Bolsón, sino también a viva voz.

Imagenes: Fran Galleni.





