Adriana es la mamá del joven salvajemente golpeado por policías de Chubut, esta mañana brindó una conferencia de prensa marcando los momentos de zozobra que vivió cuando su hijo se lo llevaba un patrullero de la policía chubutense y luego lo encontró en el hospital de El Hoyo golpeado y más aún torturado psicológicamente, porque a León le cubrieron la cabeza con una bolsa de nylon. Pasadas dos semanas del hecho desde fiscalía no le han brindado ninguna información de cómo va la causa.





Primeramente, Adriana confirmó que León hoy está mejor de las lesiones sufridas, “está mucho mejor, León se está recuperando a podido encontrar un poco la sonrisa, hoy nos dan el resultado de la resonancia y esperemos que todo esté bien porque mi hijo es un gran jugador de fútbol, y quiere continuar jugando”.

Varios estudios

Luego de ser golpeado y torturado en el interior de un patrullero León debió realizarse varios estudios en Esquel, “tuvimos que viajar a una tomografía computada y una resonancia y ahora nos van a dar resultado de la resonancia”, explicó Adriana.

En relación a la causa judicial agrego, “nosotros hicimos la denuncia ante la Justicia del Chubut y sobre el avance de la causa no sabemos, sobre los policías que irrumpieron en mi hogar y nos hicieron vivir todo lo que nos hicieron vivir, no sabemos nada.

Cómplices

También nosotros estamos contra los cómplices de Río Negro porque estuvieron ahí policías vecinos míos que yo les supliqué que no se lleven a mi hijo, “para mí son tan cómplices como quiénes golpearon a León, porque yo confíe en esos policías, porque son vecinos míos que nos cruzamos todos los días y a mí me arrebataron a mi hijo y no me gustó nada; Hoy día lo puedo estar diciendo y porque hace unos días me estaba ocupando de todas las cuestiones y no podía mostrar mis sentimientos, hoy voy a mostrar mis sentimientos y no es agradable que te arrebaten a un hijo, un primo, ni un sobrino a nadie”, sostuvo la mujer apoyada en la fuerza de toda una comunidad.

Seguidamente Adriana conto la angustia de vivir los momentos sabiendo que a su hijo se lo llevo un móvil policial y al llegar al lugar donde le dijeron que estaría, no estaba, “gracias a que León corrió y que yo lo vi y sabían que me lo tenían que devolver no desapareció, pero yo fui a buscarlo a la comisaría y él no se encontraba donde me dijeron porque me dijeron que lo busqué en Lago Puelo y cuando llego no lo tenían ahí. Después cuando fui a El Hoyo me lo retuvieron por no tener el DNI y mi hijo lo tenía, me hicieron buscar la partida de nacimiento cruzar él paralelo nuevamente y con el corazón en la boca sabiendo que le estaban pegando a mi hijo porque ya se lo habían llevado pegándole”, conto.

Sin comunicación de la justicia

Yo no entiendo mucho la cuestión es esa la verdad, es que por eso he pedido una ayuda a un abogado, expreso y consultada sobre si desde fiscalía tuvo alguna noticia sobre la situación judicial de la denuncia Adriana fue contundente en su respuesta, no me llamaron de fiscalía para informarme, ni para preguntarme al menos ¿cómo está mi hijo?





