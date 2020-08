En medio de la controversia instalada por la nueva toma esta mañana dialogamos con los vecinos que según sostienen se vieron obligados ya sea por la falta de respuesta del estado o la situación económica que les impide pagar un alquiler, a ocupar tierras fiscales en Loma del Medio sector del mirador, “necesitamos una solución habitacional”, destacaron.





En relación a la visita de un referente municipal para dialogar con ellos destacaron que a lo único que vino uno fue hacer acusaciones a un compañero, “le dijo que no tenía derecho a hablar porque no era de acá y la verdad que el muchacho es argentino que no ser de El Bolsón no le quita ningún derecho, la constitución lo sigue avalando que siendo argentino tiene todo el derecho como cualquier otro”.

















La zanja

Seguidamente el vecino destacó que vinieron empleados municipales con un retroexcavadora hacer una zanja que no tiene ninguna señalización, “esto es un peligro porque acá viene cualquiera de noche sin señalización y termina siendo un accidente y se come un juicio el municipio”, sostuvo sobre la zanja que fue hecha por personal municipal a fin de evitar que continúe entrando gente al sector y se siguán ocupando tierras.

No tenemos plata

Más adelante otro de los vecinos sostuvo que él es vendedor callejero y que con este tema de la pandemia no puede salir a vender y tampoco puede pagar el alquiler, "no podemos recaudar nada de dinero, Imagínate yo me dedico a la venta ambulante y quién me va a comprar a algo si están todos con miedo, con esto de que como tocar los alimentos y con el coronavirus. Con qué plata podemos pagar el alquiler, estamos obligados a venir a tomar por nosotros y por nuestra familia, ya no podemos seguir bancándonos en un lugar donde no nos quieren y no podemos estar".





















La bolsita no alcanza

Más adelante el vecino denominado José Luis, sólo por una cuestión de educación y tener un nombre de interlocutor, explicó que la bolsita que da Desarrollo Social alcanza tan sólo para una semana pero tenés que tirar todo un mes, “cómo vivir así, de estas se da un montón de cosas, la bolsita que no te alcanza ni para una semana y tiene que durarte un mes, tenés que pagar el alquiler y no tenés trabajo y tenés una familia atrás tuyo".

Vivir en paz

“Queremos vivir en paz no molestar a nadie y no alterar el ecosistema, les vamos a enviar imágenes de todos los tocones que están cortados, acá se viene realizando tala desde hace años y nadie hace nada, entonces es todo por plata”, enfatizo.





















Seguidamente otro vecino explico estamos conservando, “donde estoy, en el sector no hemos cortado y hemos procurado cuando cortamos tener cuidado y no cortar árboles, donde nos podamos instalar hacer una casita, pero nosotros lo que menos queremos es tirar los árboles abajo y que la hermosura de El Bolsón se vaya con una toma”, sostuvo.

Seguidamente agrego que no es cierto que son todos delincuentes ni drogadictos como se dice, “ahora vas a ver que todo precario ¿Sí?, pero somos personas todos trabajadores que queremos con el tiempo tener nuestra, casa no somos delincuentes, somos personas que vamos vendiendo droga como se ha dicho, cómo se ha comentado, nos han hecho mala fama a las personas de acá pero se puede ver somos personas trabajadores y personas de familia gente de familia, lo único que no podemos seguir así y necesitamos un terreno”, enfatizo el joven.









Vamos a resistir

Hasta que nos reubiquen resistiremos, remarcaron y confiaron que habiendo gente en el sector se terminaría la ola de delincuencia que sufren los turistas en el verano cada vez que llegan a cabeza del Indio, o al mirador del azul para disfrutar del entorno y son asaltados, "a nosotros nos parece lindo ni es bueno andar tomando, somos todos conscientes pero la necesidad nos lleva para hacer esto, la misma necesidad, es lamentable que uno tenga que estar acá pasando frío, pasando hambre para poder resistir y con miedo de lo que vaya a pasar. Nosotros vamos a resistir, lo único al señor intendente le queremos decir que la gente se va a quedar mientras tanto nos busquen una solución, mientras tanto no tenemos dónde estar, muchos vivimos con nuestros papás, y son todas gente con hijos, lo único que queremos es poder estar acá y si no que nos manden a un lugar mejor, pero hasta que nos den un lugar mejor no nos vamos”, sentenció.





