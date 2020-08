El predio fue cedido en diciembre del 2018

Se trata de un predio que el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola INTA, le entregó al centenario club de El Bolsón hace un año y medio para que allí desarrollen la sede deportiva. En el lugar el club ya había cercado el predio y realizado los movimientos de suelo para empezar a construir, sin embargo, durante la mañana fueron anoticiados de que un grupo de familias habían llegado con camiones y comenzaban a levantar precarias viviendas preelaboradas. Se trata de un predio que el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola INTA, le entregó al centenario club de El Bolsón hace un año y medio para que allí desarrollen la sede deportiva. En el lugar el club ya había cercado el predio y realizado los movimientos de suelo para empezar a construir, sin embargo, durante la mañana fueron anoticiados de que un grupo de familias habían llegado con camiones y comenzaban a levantar precarias viviendas preelaboradas.

En contacto con noticias del Bolsón Eda Cerdá presidenta del club El Refugio explico que la noticia la recibieron por parte de una persona que está encargada de cuidar el predio, una vez que llegaron al lugar se encontraron con cerca de 10 familias que habían llegado con las casillas y la estaban montando.

Conforme avanzaron las horas los integrantes de la comisión directiva del club realizaron la denuncia penal correspondiente en sede policial, además confirmaron pasado el mediodía que aguardaban la presencia del fiscal en el lugar quien sostuvo que iba a dialogar con las familias que están ocupando el predio deportivo.









La cesión de derechos por parte del estado nacional



















Mucha Data

Seguidamente la presidente de la entidad deportiva sostuvo que le llamaba mucho la atención la cantidad de datos que tenían los ocupante sobre el predio, "me llama mucho la atención y preocupa la cantidad de datos que tienen estas persona sobre el club y las obras que tenemos y las que no tenemos, incluso nos decían que nosotros teníamos ya un predio deportivo en el camping de UPCN y quiero aclarar que ese comodato se nos vence este año, por lo que ya veníamos trabajando desde hace dos años en nivelar este terreno que nos cedió INTA, cercarlo ya para que dé a poco podamos empezar a formar lo que es la sede deportiva, pero con esto de la pandemia y todas las dificultades económicas no hemos podido comenzar las obras de lleno, pero insisto en esto me llama mucho la atención, los datos certeros sobre el club que tienen los ocupantes”, sentenció Eda Cerda.





La denuncia penal realizada











Pasadas las 13,30 continuaban las diligencias entre el fiscal , los vecinos, efectivos policiales y referentes del club. Luego de la reunión se determino que el día martes se realizara una audiencia en fiscalia mientras tanto en el lugar quedo una consigna policial a fin de resguardar que no ingresen mas personal al predio.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |