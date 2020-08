Con una frase una persona trato de captar a una joven este medio día en Paso y Avellaneda, la joven se dio a la fuga y realizo la denuncia en compañía de su mama. Con una frase una persona trato de captar a una joven este medio día en Paso y Avellaneda, la joven se dio a la fuga y realizo la denuncia en compañía de su mama.

El hecho ocurrió este mediodía en cercanías de la plaza del Gaucho, cuando la joven que utiliza siempre este camino para llegar su casa transitaba entre el lubricentro y la plaza del Gaucho, en ese momento para un Corsa blanco con rojo y un detalle de una línea en negro y llantas cromadas, del cual desciendo un hombre y diciéndole cosas sobre su belleza intento captarla, a lo que la joven de inmediato se alejo.

Datos del captor

Sobre los datos aportados de hombre que descendió del rodado para captarla la mama de la joven sostuvo que mide 1.90 de altura, es de tez blanca con el pelo platinado de gris, un buzo negro con la leyenda Circa en rojo, y jeans azul claro. Mientras desde el auto lo aguardaba otro hombre de tez morena.

Hay que hacer algo

En contacto con noticiasdelbolson la mama de la joven sostuvo, “Esto no puede quedar en la nada, de que cualquiera las quiera subir a un auto y se las quiera llevar, con la angustia que esto le ocasiona a todos, porque no pueden salir a ninguna lado ni hacer nada por temor a que se las quieran llevar, es angustiante para todas las familias”, detallo la mama de la joven y agrego que hay chicas que se animan a denunciar y otras que no, “yo le dije a mi hija hay que denunciar, ella saco fuerzas y coraje e hizo la denuncia, solo espero que esto no le repercuta en su problema de salud”, confeso la mama.

Una marcha

La mama finalmente sostuvo que las chicas están organizando una marcha el sábado a las 14 hs porque se sienten no escuchadas, el lugar de encuentro será en el mural de Otoño.





