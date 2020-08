El presidente del foro de juntas vecinales de El Bolsón Teodoro Paillalef diálogo con noticias del Bolsón, en la oportunidad destacó que el primeramente no estaba de acuerdo con la venta del predio en cuestión, sin embargo, una vez que diálogo con los concejales y los funcionarios de cada área conoció en detalle el proyecto por lo que entiende que es viable.









Con la sesión del día de ayer en el deliberante bolsones aprobó primeramente el plan de obras que se verían factibles de realizar una vez que sea se realice la venta del predio municipal donde actualmente funciona la sucursal local del banco Patagonia, en tal sentido en la misma sesión se destacó que el presidente del foro de juntas vecinales Teodoro Paillalef, será integrante de la comisión de seguimiento, "primeramente lo debatimos en el Foro de juntas y hay muchas voces que están en oposición a este proyecto pero hay otras que también lo apoyan y entendemos que nuestra participación, Como reaseguro de que las obras se cumplan como dicen los proyectos, es una garantía para el resto de la localidad".

Primeramente el vecinalista explicó que él no tiene ninguna relación con ningún partido político por lo que su mirada simplemente se centra en lo que es mejor para la localidad, también dejó en claro que en un primer momento no estuvo de acuerdo en que el municipio se deshaga de esté bien inmueble, " yo pensé que esa venta iba a ser alguna parte para pagar sueldo, o que era un manotazo de ahogado sinceramente, pero aparentemente la voluntad es hasta las cosas bien y transparente, porque si no no me hubieran nombrado para estar en la comisión”, sostuvo el vecino.

Seguidamente explicó , “cuando dijeron que iban a vender el banco no estuve de acuerdo por una cuestión de que se descapitaliza el municipio pero tampoco soy un necio y me voy a cerrar y decir estoy en contra porque estoy en contra, hablé con la gente, hable con los concejales, me reuní tanto con los de la oposición como con la de Juntos Somos Río Negro, pero ojo que yo trabajé codo a codo con uno con otro no significa que voy a ser obsecuente”.

Luego agrego que el tema es otro, “cuando vi que era todo legal, porque fue todo perfectamente legal no hay nada que reprocharle al Ejecutivo y el legislativo, en este caso, por lo que pedí fue justamente si me dejaban estar en una comisión que controlará que ese dinero se gastará las obras y que las obras se llevarán a cabo”, enfatizó el vecino.

Finalmente, consultado sobre si tiene alguna ambición política explicó que no es así y que si la gente piensa que puede ser un buen candidato a concejal o lo que sea se ver a en su momento. Pero el tema es que al no estar afiliado a ningún partido político me quita la posibilidad del día de mañana ser concejal o intendente.





