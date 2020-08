El presidente de la asociación de productores Enrique Pareja dialogo con los medios esta mañana y desmiento los dichos vertidos por el diario Clarín en relación a las ocupaciones del mirador del Azul, “Estamos en contra de cualquier tipo de toma”, sostuvo Pareja. El presidente de la asociación de productores Enrique Pareja dialogo con los medios esta mañana y desmiento los dichos vertidos por el diario Clarín en relación a las ocupaciones del mirador del Azul, “Estamos en contra de cualquier tipo de toma”, sostuvo Pareja.

“Nosotros queríamos aclarar como asociación de productores de El Bolsón que estamos totalmente en contra este tipo de procedimientos de toma de tierra, eso es lo que queremos subrayar y no solamente es una expresión que manifestamos aquí, sino que lo venimos mostrando a través de varias acciones que venimos haciendo desde hace varios años”, explico el presidente de la asociación de productores Enrique Pareja.





Seguidamente se refirió a los dichos vertidos en medios de comunicación nacional, “Justamente lo que nos importa acá es aclarar esta posición nuestra frente a la comunidad de El Bolsón, no nos importa atacar a ningún tipo de medio, ni de ideología porque no es el espíritu de la asociación, al contrario en la asociación rige la diversidad opiniones y eso es lo que nos enriquece siempre, pero lo que sí comulgamos todos están en contra de este tipo de procedimientos”, enfatizo.

Estamos en contra de cualquier tipo de toma, nosotros somos socios territoriales de instituciones como el INTA y estamos en contra de cualquier tipo de toma como ya lo había expresado nuestro presidente José Luis Ortega en su momento cuando fue la primera toma de tierras en loma del medio, explico Pareja quien se tomó el tiempo para atender a los medios locales y desmentir la situación planteada.

Aquí no hay delito

Sobre las apreciaciones de la fiscal Little en relación a si la toma configura un delito o no el productor sostuvo, “yo opino que eso es totalmente incorrecto, Nada más, pero eso es una apreciación personal, porque en la asociación no hemos hablado de los dichos de la fiscal por lo tanto yo le estoy respondiendo una apreciación totalmente personal”, enfatizó.

Sobre le daño ambiental destaco que es enorme, “el daño es enorme por supuesto, pero no sólo en lo que refiere al bosque, sino también lo que refiere al agua, lo que refiere a distintos tipos de bienes sociales y así es como nosotros lo entendemos y así está manifestado en el estatuto de la asociación de productores”.





