Este mediodía se lleno la platea donde se emplazan los dormitorios del refugio que contempla el proyecto Emaus en El Bolsón, “es casi un regalo del señor porque justo hoy cumplo 25 años de sacerdote”, conto el padre Ricardo Cittadini, quien además se refirió a las distintas posturas que hay dentro del barrio sobre la instalación del refugio. Este mediodía se lleno la platea donde se emplazan los dormitorios del refugio que contempla el proyecto Emaus en El Bolsón, “es casi un regalo del señor porque justo hoy cumplo 25 años de sacerdote”, conto el padre Ricardo Cittadini, quien además se refirió a las distintas posturas que hay dentro del barrio sobre la instalación del refugio.

“Los sueños están haciendo realidad, la sociedad nos acompañaba con la linda noticia del inicio de este proyecto el 15 de julio hoy a 45 días estamos viendo la concreción de la platea”, explica el padre Ricardo Cittadini quien recorría el inicio de obra en el barrio Los Hornos.

Seguidamente explicó que fue complicado, pero gracias al aporte municipal, que se está dando en la totalidad, “todo lo asumido el municipio de El Bolsón y es un orgullo este compromiso para que esta gamela pueda asentarse allí y empezar a tener un poco de forma de hogar para la gente de la calle”.

Sé qué las aguas están divididas

En relación al as voces que se alce en el barrio oponiéndose a la concreción de este proyecto en la parroquia vecinal Cittadini sostuvo, “es la característica de El Bolsón, cada emprendimiento que lanzó la ciudad hubo gente que estaba indiferente, gente que apoyaba y gente que no lo veía oportuno, de hecho, tenemos que darle respuesta más allá de la fe como personas, son personas, son hermanos”.

Seguidamente el padre confirmo que se han reunido con los vecinos del barrio y lo volverán a hacer para seguir dialogando sobre el proyecto Emaus, “poniéndonos la mano en el corazón y salvando el gesto humanitario que queremos realizar como comunidad, no es un proyecto de un loco suelto o de algún otro que me apoya, todos los barrios tienen problemas de pareja, en todos los barrios hay violencia de género, todos los barrios tienen alcohol, todos los barrios tienen droga y este hogar no es sumar problemas, es solucionar problemas.

Mas adelante enfatizo, “sin duda que hay temores, todo emprendimiento tiene temores, pero cuántas veces la policía, Cuántas veces el hospital no pueden contener las situaciones de esta gente de calle y no saben dónde colocarlos, me parece que como sociedad llegó el momento de hacer algo por nuestros hermanos”.

Dia muy especial

Sumado el hecho del inicio de obra en el hogar Cittadini confeso: “hoy es un día muy hermoso me puse el cuellito de cura porque hoy celebró 25 años de sacerdote, ha sido providencialmente un regalo del señor que hoy se llene la platea”, explicó el padre.





Las paredes de la gamela serán instaladas dentro de una semana.











Sobre la obra en si remarco que cuando levanté un poquito el sol se colocaran los hierros y hoy mismo viene ese trompito gigante que volcara el hormigón ya listo y tras una semana de fraguado las placas que están descansando sobre la capillita podrán ser ubicada sobre esa base firme y bueno veremos crecer este dormitorio, este lugar comunitario para los hombres de la calle, valoro Cittadini.





