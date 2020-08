El Gobierno provincial promueve el acompañamiento y asistencia a productores del sector agrícola, hortícola y apícola a través de la puesta en vigencia de nuevas líneas de asistencia financieras.





Por primera vez estas herramientas financieras, con tasas de interés subsidiadas, se ponen a disposición del productor de modo anticipado para poder realizar una adquisición y/o contratación oportuna y estratégica de insumos y servicios. Las tasas de todas estas líneas de financiamiento son subsidiadas al 12% (fija en pesos).





Estos financiamientos se enmarcan en el Programa de Mejora de la Competitividad de Forrajes, Cereales y Cultivos Alternativos no convencionales, destinadas a la adquisición de insumos y servicios para la implantación de cultivos tales como pasturas perennes puras o consociadas, verdeos de invierno y verano, maíz, y cultivos no convencionales como quinua, amaranto, etc.





El subsecretario de Agricultura, Diego Gordon señaló que “incorporamos al programa la implantación de verdeos con el fin de aumentar la variedad de cultivos complementarios con la ganadería, que tiene menores costos de implantación, son de producción de invierno y verano, y permiten mayor versatilidad en la rotación de suelos, ofreciendo diferentes destinos productivos como la producción de granos, pastoreo directo, confección de rollos, silos, entre otros”.





Por otro lado, destacó la necesidad de “continuar fomentando y estimulando este tipo de producciones, que permitirá seguir creciendo y profundizando el modelo de complementación agrícola ganadero estimulando la diversificación productiva, y propiciando la rotación de suelos que es de suma importancia para desarrollar una horticultura eficiente, y sobre todas las cosas genera un esquema productivo integral diversificado y sustentable".





Para la producción hortícola, la Subsecretaría de Agricultura pone a disposición del productor una línea de financiamiento destinada a la adquisición de insumos (semillas, plantines fertilizantes, etc.) y contratación de servicios, todo a través del Programa de Mejora de la Competitividad Hortícola.





"Queremos poner en valor y acompañar el trabajo que día a día hace el horticultor, que a través de sus producciones ofrecen suministros necesarios para una alimentación equilibrada y saludable a las familias rionegrinas. Este es el comienzo de un nuevo camino, donde no solo pondremos a disposición herramientas financieras a tasa subsidiadas con montos acordes a la actividad, sino que trabajaremos en la construcción de confianza, desarrollando diversas acciones conjuntas entre los diferentes organismos e instituciones vinculadas a la producción”, afirmó Gordon.





Este trabajo de articulación colectiva y mirada regional, permitirá aunar esfuerzos, aprovechar mejor los recursos disponibles, e incorporar conocimientos, nuevos paquetes tecnológicos y métodos productivos, todos aspectos tendientes a mejorar los rendimientos productivos y la rentabilidad, preservando la calidad e inocuidad de los alimentos mediante la implantación de las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) que entran en vigencia a partir de 2021, con fuerte énfasis en la generación conciencia en el uso racional y responsable de agroquímicos.





“Estimularemos el valor agregado y el trabajo asociativo, ejes de desarrollo necesarios para fortalecer las diferentes cadenas productivas y así poder alcanzar la sustentabilidad integral del sistema. Somos conscientes que inducir cambios algunos fundados en pautas culturales y cambios de paradigma, necesitan tiempo, pero lo importante es iniciar el proceso sin prisa, pero sin pausa y con base en la construcción de consenso. También es muy importante poder mostrar esquemas productivos diferentes, más amigables mediante la incorporación de tecnología y con buenas perspectivas, para así motivar a las nuevas generaciones a insertarse a la actividad y a transformarse en los nuevos productores del futuro", agregó el Subsecretario.





Por otra parte, y en respuesta a las demandas de la actividad Apícola, teniendo en cuenta la incorporación de nuevos productores, se lanza la línea de financiamiento para compra de material vivo e insumos necesarios para el desarrollo de esta actividad, todo en el marco del Programa de Desarrollo Apícola.





Por su parte, el director de Agricultura y Horticultura, Pablo Kiwitt, remarcó que "con el mismo énfasis también acompañaremos a los apicultores en el desarrollo de todas sus actividades, poniendo en valor su trabajo no solo por la producción del alimento saludable que nos ofrecen, sino por la importante y silenciosa labor que hacen sus aliadas, las abejas, en los procesos de polinización que son de vital importancia para el desarrollo de diversos cultivos como lo es caso de la manzana, el zapallo, la semilla de alfalfa, entre otros".





De modo complementario, el Programa PAR Maquinarias, facilita la adquisición de maquinarias al a todo el sector productivo permitiéndoles a los productores y prestadores de servicios de los diversos valles de la Provincia la renovación y/o adquisición de nuevas maquinarias para los diferentes procesos.





Finalmente, Gordon explicó que “debemos tener en cuenta que gran parte de estas actividades productivas son usinas de desarrollo que motorizan la economía de las diferentes cadenas de valor productivas que se desarrollan en la Provincia, pero sobre todas las cosas ofrecen una gran cantidad de puestos de trabajo para que más rionegrinas y rionegrinos puedan insertarse y desarrollarse, a los cuales continuaremos capacitando mediante el Programa Integral de Capacitaciones Continuas que recientemente se puso en marcha en la Provincia”.

