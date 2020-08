Se llama Agustina Mardones y si bien nació en Zapala, desde hace varios años que eligió Mallín Ahogado para vivir, desde allí realizo la carrera en la UNRN sede El Bolsón. El jueves se recibió de licenciada en agroecología, la primera del país.

La carrera fue recientemente creada y solo se encuentra aquí en la sede El Bolsón de la universidad de Rio Negro, allí Agustina llego con el fin de estudiar primero producción vegetal orgánica y rápidamente le pareció que le faltaba algo, como la visión social de la producción de alimentos, fue entonces que salto a la licenciatura de agroecología.

Sobre la carrera que acaba de concretar Agustina destaco, “a grandes rasgos me parece que la agroecología es no sólo es una ciencia sino también, es un movimiento y es movimiento que impulsa el consumo responsable y el empezar a poner en valor no como por ejemplo ahora estamos en un frente a una pandemia y hay cuestiones que están limitadas de comercio y de repente de dónde vienen nuestros alimentos, seguimos loteando todo para el turismo o vamos a poner en valor los alimentos de calidad para todos pueblo de la comarca”, consulto para si la licenciada.

Producción propia

En relación a la producción propia la licenciada tiene una mirada especial, “no es necesario que todo el mundo tenga que salir a hacer huerta, tener ovejas y criar gallinas, porque hay gente que se dedica a esto qué hacen ustedes y les gusta y está buenísimo que lo puedan hacer, pero si hay que darle el lugar que se merece la producción primaria de alimentos”, enfatizo.

Finalmente, Agustina destacó que no se ve trabajando en relación de dependencia para un organismo nacional pero que su horizonte por el momento está en su chacra y en su propia producción.





