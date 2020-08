También, de acuerdo a este relevamiento, durante la cuarentena se incorporó el consumo de bebidas alcohólicas a nuevas situaciones de la vida cotidiana. Casi un 20% de los consultados empezó a tomar alcohol durante la cena y cerca de un 15% mientras lee, escucha música o mira televisión. El vino fue la bebida más favorecida: en el 40% de los encuestados aumentó el volumen consumido, mientras que la cerveza lo hizo en el 25% de los casos.





En cuanto a las razones que los encuestados dieron para tomar más alcohol, la mayoría, el 42.2%, adujo la mayor disponibilidad de tiempo libre, un 33,6% se apoyó en la afectación emocional causada por la pandemia, y un 29.4% apuntó a la falta de una rutina estable.

En cuanto a tener más tiempo disponible, Daniel Jones, investigador del CONICET y uno de los encargados de llevar adelante el estudio explicó: “Hay una suerte de presente continuo a través de la repetición de un día tras otro, que se traduce en una indiferenciación entre días laborales y de descanso también en lo que refiere a tomar alcohol", señaló el experto.





En términos de perspectiva de género, nos resultó particularmente llamativo que quienes dijeron haber reducido el volumen de alcohol a partir de la cuarentena para cuidar su salud son, especialmente, los varones", agregó la becaria doctoral del CONICET Paloma Dulbecco, parte del equipo.

"Frente a ciertos prejuicios instalados, nos interesa remarcar que se cuadruplicó el número de jóvenes de 18 a 24 años que no consume bebidas alcohólicas. Por otro lado, también se cuadruplicó el número de adultos de 35 a 44 años que consumen todos los días. En función de estas tendencias divergentes, resulta difícil proyectar escenarios generales, sobre todo, en un contexto tan excepcional como el que estamos viviendo" explicó Martín Güelman, becario del CONICET y también parte del equipo.





