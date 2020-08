Noticias del Bolsón diálogo esta mañana con los referentes de las familias que ocuparon las tierras en la zona del Mirador del Azul, en la oportunidad los referentes destacaron que todavía no pueden dar una respuesta concreta dado que son 133 las familias que están en el espacio y no pudieron dialogar con todos.





Esta mañana el presidente del concejo deliberante Fabián Rudolph junto al concejal José Caliva recibieron a los referentes de los ocupantes del Mirador del Azul, luego de la reunión los mismos destacaron que todavía no podían dar una respuesta al preacuerdo redactado ayer, " hay 133 familias allá, o sea pudimos dialogar con alguno de ellos no con todos los vecinos, pero más o menos ahí hay una idea de los vecinos y si fehacientemente nos van a trasladar a otro lado como según dicen, podrían algunos estar de acuerdo, con otros no le hablé hay mucha gente con quien hablar pero muy poco tiempo”, remarco -José Luis-.

Seguidamente José Luis explicó que de la reunión que terminó ayer tarde hasta hoy a la mañana pasaron muy pocas horas y anoche cuando llegó ya no había nadie en el lugar y hoy llovía por lo que pudo hablar con pocos vecinos, de cualquier manera, agrego que tienen 10 días para poder dialogar con el resto de los de las familias ocupantes y también llevar adelante esta especie de empadronamiento.

Las redes destilan odio

Ailén, otra vecina que se vio forzada por la situación económica a ocupar tierras en el mirador del azul se refirió a cómo son descalificados continuamente a través de las redes sociales, " sinceramente las redes hoy por hoy lo único que generan es odió, la gente no sabe la necesidad que hay acá o simplemente se esconde”, sostuvo la joven.

Luego conto cual es su problema, “el problema que tengo yo hoy de tener una vivienda ni siquiera una vivienda, Yo quiero un lugar simplemente para hacerlo yo, con mi familia con mis dos hijos, con el hijo de mi pareja que hace 10 años que estamos juntos y queremos salir adelante”, seguidamente agrego, “no podemos no podemos vivir alquilando, no podemos hoy con la pandemia que explotó, todas las cosas aumentaron un montonazo y nosotros apenas nos está alcanzando para comer", sentenció.

Finalmente, José Luis, referente de los vecinos destacó que mientras ellos estén ahí se van a encargar de que no vuelvan a ocurrir las talas que se venían dando, que vienen deforestando este pulmón verde y reserva forestal que hoy se encuentra en jaque, además, destacó también que se van a ocupar de ir limpiando toda la basura que la gente tira en ese espacio y que el INTA parece que nunca vio.





