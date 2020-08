Así lo explicó esta mañana el presidente de AFuCA Alberto Almirón quien detallo que en breve volverán los entrenamientos con pocos jugadores y de a poco ir viendo cómo se regresa con un torneo en principio local. Así lo explicó esta mañana el presidente de AFuCA Alberto Almirón quien detallo que en breve volverán los entrenamientos con pocos jugadores y de a poco ir viendo cómo se regresa con un torneo en principio local.





Conforme se Avanza en la flexibilización de la cuarentena que lleva más de 170 días en la República Argentina qué pasa con los deportes como el fútbol hablamos con el referente José Almirón, “en firme no tenemos nada, lo que sí sabemos que a partir del 7 de septiembre va a haber una apertura hacia los hacia los clubes para que puedan comenzar con los entrenamientos en grupos reducidos”, sostuvo el referente futbolístico.

Seguidamente agrego que se debe trabajar en un protocolo, “le he pedido a cada uno de los delegados de los clubes que nos acompañan armar un protocolo, porque también vamos a tener que ver, en el caso de arrancar el torneo que lo vemos medio complicado, vamos a tener que tener un informe de cada club sobre los jugadores que tengan algún problema de salud como problemas de hipertensión, diabetes o enfermedades que pueden llegar a complicarle su estado físico”.

Con doto Almirón destaco que lo primero es hacer una reunión con la autoridad sanitaria para ver la situación y de ahí después presentar el protocolo de juego.

Ya hay equipos entrenando

Sobre los equipos que ya están entrenando antes de la autorización oficial explicó, “Sí, yo también los he visto, es que no es que se han quedado tranquilos y bueno es algo que uno no puede manejar porque no está dentro de la liga, han decidido salir a entrenar y gracias a Dios que no tenemos grandes problemas, no habido ni hay contagios y bueno eso es algo que está jugando muy a favor de los equipos”.

Seguidamente destaco la importancia de hacer cumplir el protocolo, “hay que tener cierto cuidado y nosotros vamos a poner mucho énfasis en el tema del cuidado, de guardar el protocolo y también deberán, para adelante sí arrancamos, que haya un compromiso al 100% del equipo de poder responder a cada uno de los planteos que se hagan en ese protocolo”.

Solo futbol local

Por el momento de realizarse algún torneo deberá ser solo local confirmo Almirón destacando que el único equipo que queda de afuera de la comarca es el de Ñorquinco y si tiene que venir a jugar debería hacer la cuarentena de 14 días, esto seria imposible, en virtud de esta situación lo que se ha barajado hasta ahora seria un torneo netamente local, si es que se da, seria a finales de septiembre u octubre, todo esperando a ver qué pasa”, sentenció Almirón.





