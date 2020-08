Desde UnTER repudiamos la definición del bloque mayoritario de la Legislatura rionegrina respecto de la modificación de la Ley de Educación 4819.





Lxs legisladorxs de Juntos Somos Río Negro con su bochornoso accionar, legitimaron un procedimiento antidemocrático que atenta contra una ley vigente y deja en manos del partido gobernante la representación en el CPE para que responda a los intereses del gobierno de turno. Este hecho no hace más que confirmar lo que como sindicato veníamos advirtiendo, quieren silenciar las voces y representaciones de madres, padres y estudiantes.





El proyecto, hoy aprobado por mayoría legislativa, en lugar de exigir que se cumpla la constitución y la ley anula definitivamente la participación y elección de quienes constituyen el sistema educativo. Impedir la posibilidad de la elección directa de la Vocalía Madre/Padre, recortar el tiempo de mandato, anular la participación efectiva de las comunidades educativas, con la excusa de que los Consejos Escolares deben ser ágiles porque están para resolver los problemas cotidianos de los establecimientos educativos refleja que, para el oficialismo, la educación se resuelve a partir de actos administrativos, sin debates ni análisis políticos de quienes, justamente están en el día a día escolar. El espacio de los Consejos Escolares es el lugar donde las partes deben analizar documentos, definiciones y responsabilidades políticas para que se cumpla el derecho a la educación con todos los elementos necesarios y suficientes.





Desde UnTER, hace años que venimos exigiendo que se cumpla con la Ley. Primero con el gobierno radical, que se encargó no solo de desconocer la legislación sino también intentó vaciar el CPE, y no pudo por la férrea resistencia del sindicato. Tantos años de implementación parcial de la norma, llega el momento de hacer normal lo incorrecto y ello implica la necesidad de repensar la forma de representación al gusto y satisfacción de lxs que gobiernan. No vamos a avalar esta definición, porque estamos convencidxs que nunca se resuelve anulando derechos establecidos, siempre ampliándolos y cumpliendo las normas. Eso no es democracia, sino autoritarismo en su más pura expresión. Como sindicato reivindicamos nuestra participación en el Cuerpo Colegiado, y la forma en que son electxs nuestrxs representantes. Por ello, exigimos igualdad de criterios para todxs lxs integrantes del CPE, como garantía de independencia a la hora de tomar definiciones en defensa de la educación pública al servicio del pueblo.





En tiempos políticos en los que se están priorizando los espacios de consensos para la toma de decisiones, el gobierno provincial lo único que hace es coartar los espacios democráticos en el CPE y en los Consejos Escolares, hecho totalmente tendencioso e imparcial.

