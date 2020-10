Varios municipios de Chubut habrían autorizado el uso de pesticidas tóxicos para las abejas, gracias a un pedido del SENASA, firmado por los intendentes de El Maitén; Lago Puelo y El Hoyo. Jaquelin Parada Corresponsal del Noroeste de Chubut.





Al respecto se han organizado distintas actividades convocadas para mañana jueves 1° de octubre; una de ellas inicia a las 10hs en el gimnasio de El Hoyo momento donde aparentemente y en paralelo; se presentaría oficialmente dicho Plan de Control de Mosca”; en tanto que el viernes a las 15hs se invita a un conversatorio sobre el tema en la plaza de Paraje Entre Ríos en Lago Puelo.





En un medio de comunicación regional trascendió que “Junto con la estación del INTA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), y productores y especialistas locales, la Municipalidad de El Hoyo convocó a una Mesa de Trabajo para avanzar en un plan conjunto que reduzca las consecuencias de la «Drosophila Suzukii”.

Debemos aclarar que en la Patagonia Andina la abeja es sumamente útil a nivel ecológico porque asegura la producción de semillas de muchas especies nativas, naturalizadas y cultivadas. Entre éstas las abejas intervienen en la productividad de todos los berries, en manzanas, peras, membrillos, frutales de carozo y en la producción de ciertas hortalizas como papa, zanahoria, lechuga y tomate, entre otras. En otras regiones la abeja es importante en la producción de semillas forrajeras y no forrajeras.

Además, cabe destacar que el SENASA ( Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) es según su sitio web oficial; “un organismo descentralizado, con autarquía económico-financiera y técnico-administrativa y dotado de personería jurídica propia, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos de su competencia, así como de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia”.

Este ente autárquico nacional envió una nota a los municipios de las comunas mencionadas; solicitando el uso de los siguientes plaguicidas; spinetoram, spinosad, cyantraniprprole, azadirachtina, labmbdacialotrina, abamectina.

El pasado 3 de septiembre el director nacional de Sanidad Vegetal ingeniero agrónomo Diego Quiroga; el director de Agroquímicos y Biológicos ingeniero agrónomo Diego Ciancaglini y el ingeniero agrónomo Esteban Garavelli como director de Sanidad Vegetal del Programa Nacional de Control y Erradicación de la Mosca en Frutos (PROCEM) enviaron para su firma a los mandatarios de las comunas mencionadas, la “solicitud de ampliación de uso de insecticidas en virtud de incorporarlos en el Manejo Integrado de Plagas en frambuesa, mora arbustiva, boysenberry, cassis, corinto, frutilla, arándanos, cereza y guinda. Habida cuenta; sigue diciendo la nota; de la plaga mundial Drosophillasuzukii (conocida como la mosca que ataca frutas de piel fina) en la Comarca Andina del Paralelo 42 zona productora de berrys; pone en serio riesgo la economía social y regional es que son necesarias las ampliaciones de uso de insecticidas a estos cultivos”.

La misma, avalada por los intendentes de El Maitén; Lago Puelo y El Hoyo; además de connotarse la firma de la presidenta de la Cooperativa Paralelo 42 y del Ingeniero Agrónomo José. A. Dumm.

Ahora bien; ¿cuál sería el riesgo real en el uso del spinetoram, spinosad, cyantraniprprole, azadirachtina, labmbdacialotrina, abamectina?

Según un informe del ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho e integrante de Rap-al (Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina) la abamectina es muy toxica en abejas; según cuadro comparativo sobre principios activos registrados en Argentina; que reúnen las características de altamente peligros, apareciendo en la lista de PAN (Red Internacional de Plaguicidas Altamente Peligrosos) de marzo 2018. Recomendando, además; tomar decisiones políticas de manera urgente a fin de proteger la salud socioambiental y favorecer el desarrollo de sistemas productivos sustentables.

En tanto que; los ingenieros agrónomos Raúl Coppa del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) en Esquel y; su colega Guillermo Huerta del INTA en Bariloche en otro informe afirman que el spinosad no se debe aplicar con abejas presentes. “Los insecticidas son los más peligrosos. Si bien los fungicidas y herbicidas en su mayoría -según los fabricantes- no presentan toxicidad o tienen toxicidad leve, de todas maneras, no hay producto químico que sea totalmente inocuo para las abejas y otros insectos benéficos. Suele haber efectos subletales donde la abeja no muere, pero se altera su nutrición, su sistema de comunicación con las demás abejas, o bien se modifica su comportamiento o la termorregulación y la memoria. De este modo la colmena se debilita y disminuye su resistencia a agentes patógenos y parásitos. Esto puede ocurrir con productos plaguicidas no letales o también con bajas dosis de productos plaguicidas”.

En la región la Asociación Apícola afirma que todos los productos que se consideran permitidos son altamente tóxicos, porque en este caso no solo combaten la plaga, sino que pone en peligro la vida de las abejas; que son fundamentales para la vida y la agricultura.

La Asamblea de Vecinos de Epuyén envío una gacetilla de prensa apoyando a la Asociación Apícola comarcal; enfatizando que” mañana en el gimnasio de El Hoyo quieren presentar un programa para el control de la mosca de la fruta fina. Van a legalizar y recomendar el uso de productos tales como "lambda cihalotrina"; piretroide sintético con actividad insecticida, su amplio espectro (esto es muy complicado para el medio ambiente, no sólo abejas) de acción incluye hemípteros, homópteros, lepidópteros, himenópteros, coleópteros y especies de otros órdenes de insectos. Abamectina que, si bien es un acaricida e insecticida natural producido por Srpetomyces avermitilis, es muy tóxico para abejas por contacto; se fija fuertemente en el suelo y se considera esencialmente inmóvil en él”.





