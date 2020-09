La localidad de El Hoyo cumplió ayer 67 años y realzó ayer un pequeño acto en el gimnasio local pasadas las 18.00hs. Conmemoraron a pioneros del lugar e innovaron en las formas protocolares y tecnológicas para llevar a cabo el encuentro en medio de la pandemia. La nota la dio el llamado a licitación de la Escuela Técnica 7.727 de la localidad; y el pedido de consenso político del gobernador Mariano Arcioni vía teleconferencia.

No fue un acto más para la localidad de El Hoyo. No había adornos, ni desfile, ni público presente. Había un cuidadoso protocolo, distante y frío, que innovó en cálidas salutaciones y discursos online.

En las instalaciones del centro deportivo se encontraban presentes, el intendente Pol Huisman,

funcionarios municipales, Cesar Salamín presidente del concejo deliberante junto a sus pares e instituciones locales. En tanto que por teleconferencia asistieron el gobernador de la provincia de Chubut Mariano Arcioni, autoridades provinciales y los intendentes de Lago Puelo y Trevelin entre otros.





El jefe comunal anunció la licitación de la Escuela Técnica 7.727; noticia esperada por parte la comunidad educativa. En una entrevista exclusiva, nos mencionó algunos proyectos en el marco de “Argentina Hace”. “Tenemos en proyecto el alumbrado público e iluminarias. Tenemos más del 50% de la luminaria fuera de servicio con una red deficiente. Tenemos que ponerlas a andar todas. Son los primero tres proyectos de Argentina Hace, después hay obras de agua potable y obras de saneamiento. Otro Proyecto sobre riveras y arbolados; y otros con el ministerio de ambiente sobre soberanía alimentaria. Notamos en esta pandemia que El Hoyo consume productos en un 80% provenientes del norte, cuando históricamente la localidad era considerada la granja de la zona”. Concluyó mencionando que hay 50 lugareños cursando un diplomado sobre el tema, dictado por la Universidad San Juan Bosco. Su objetivo es modificar esta dependencia alimentaria, problemática que quedó evidenciada con esta pandemia.

A su turno, directivos de la escuela técnica recordaron que “fueron ocho años de pregonar e insistir para la creación definitiva de la institución. Toda la comunidad educativa está feliz con la noticia, estamos orgullosos de nuestra comunidad, de los 208 alumnos y de los primeros en egresar el año pasado. Estamos agradecidos porque al fin vamos a concretar nuestro sueño”. En el calor de los agradecimientos, mencionaron a los edificios escolares que los han albergado y siguen alojando al alumnado. Reconociendo la ayuda otorgada por la ministra de Educación Florencia Perata en los pasos administrativos previos a la licitación; ya que en su momento; ella fue la primera supervisora de la escuela.





Mariano Arcioni saludó a los presentes agradeciendo el apoyo referenciando a “Huisman y el resto de los mandatarios comunales en cuanto al compromiso de la gestión en el abordaje de la difícil situación económica que vive la provincia con una perdida hasta la fecha, de 7 mil millones de pesos en regalías”. Describió varias obras que se han concretado en El Hoyo; tales como la finalización en la construcción de dos aulas escolares, la culminación del jardín de infantes que era una obra parada. Mencionó que junto al Municipio llevan adelante la ejecución de 8 viviendas también paradas y abandonas, sumado a las 12 viviendas que se van a licitar para prontamente con fondo de Nación. Resaltó “el cumplimiento del federalismo por parte de funcionarios y funcionarias nacionales; destacando que la escuela técnica podrá concretarse gracias a que el ministro de educación atendió a su importancia.” Continuó su relato con la enumeración de próximas conexiones de gas y perforación de nuevos pozos de agua; argumentando “que le gustaría hacer muchas obras más en todas las localidades e indicó que; cuando la provincia tenia los recursos suficientes para hacerlo; no se hicieron”. Dio como el ejemplo, el hospital de Lago Puelo y su reciente llamado a licitación; “nosotros sabemos cuáles son las prioridades de cada localidad y lo hacemos con responsabilidad y honestidad”, sentenció Arcioni refiriéndose a viejos y ajenos compromisos de campaña; incumplidos.

Posteriormente hizo hincapié en que “la construcción del edificio educativo de El Hoyo siempre fue una prioridad, pero hasta ahora no teníamos los fondos para hacerlo, hoy gracias a apoyo del ministro de educación de la Nación, lo estamos haciendo”. Mencionó a Daniel Cárdenas mandatario anterior a la actual gestión, como uno de los grandes impulsores del proyecto y ratificó los esfuerzos que toda la sociedad tiene que hacer en estos momentos para salir de esta difícil situación que aqueja no solo a la provincia sino a todo el país e hizo un llamado al consenso.

El mandatario provincial, cerró su discurso “quiero agradecer a Pol y a su equipo que a pesar del momento difícil que estamos atravesando no dejamos de mira para adelante ni de gestionar por sobre todas las cosas. Vamos a respetar la institucionalidad como corresponde a la democracia. Acá la madurez política de todos, tiene que estar por encima. Tenemos que trabajar para el bienestar de la provincia; nosotros como referentes políticos sea del espacio político que sea, tenemos que sacar adelante esta provincia. Optimicemos nuestros recursos, generemos fuentes de trabajo con el recurso humano que tiene la provincia y colaboremos con ideas y proyectos, y no en la obstaculización. Yo veo con agrado el compromiso de gran parte de la dirigencia política, porque acá no hay nada mágico. Muchos referentes políticos han aportado con su cuota de participación para llegar hoy donde están. Hoy tenemos gente nueva, gente que también apoya y guía con sanos consejos, somos receptivos a todos y tenemos que ir en la búsqueda del consenso en beneficio de toda la comunidad”.





