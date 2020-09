La ocupación de tierras en el Parque Nacional Los Alerces desde hace varios meses continua en conflicto, en contacto con FM DEL LAGO, el intendente Ariel Rodríguez confirmo “estábamos recorriendo la zona de la Seccional “El Maitenal” que es una vivienda de guarda parques ubicada entre la ruta y el lugar de la toma, en ese momento al salir de ese sector vehículo de guarda parques que se encontraba subiendo la ruta de ripio el camino viejo, entre el ex basural y el cruce de asfalto los apedrean, el personal no sufrió golpes pero la camioneta sufrió serios daños, rotura de vidrios, por suerte no se lesiono ninguno de los integrantes que iba en el vehículo, estoy yendo a la Sección Gendarmería, se informó a la Policía Federal y al Juez, estamos radicando la denuncia”. La ocupación de tierras en el Parque Nacional Los Alerces desde hace varios meses continua en conflicto, en contacto con FM DEL LAGO, el intendente Ariel Rodríguez confirmo “estábamos recorriendo la zona de la Seccional “El Maitenal” que es una vivienda de guarda parques ubicada entre la ruta y el lugar de la toma, en ese momento al salir de ese sector vehículo de guarda parques que se encontraba subiendo la ruta de ripio el camino viejo, entre el ex basural y el cruce de asfalto los apedrean, el personal no sufrió golpes pero la camioneta sufrió serios daños, rotura de vidrios, por suerte no se lesiono ninguno de los integrantes que iba en el vehículo, estoy yendo a la Sección Gendarmería, se informó a la Policía Federal y al Juez, estamos radicando la denuncia”.





El intendente manifestó “el juez es Otranto, lo único que sabemos que hay una pareja que hay ahí, es Cárdenas y su pareja y no sabemos de más personas en el lugar, nosotros tuvimos orden de no innovar por ese motivo no hemos ingresado al lugar, se arbitraron todos los medios para llevar adelante la mediación que hasta el día de hoy no se ha dado por la pandemia, no hemos tenido ningún resultado, no pierdo la esperanza de sentarnos a discutir, lo que nos pasó hoy nos sorprendió”.





Sobre el mediodía el grupo de mapuches que acompaña la toma de tierras, emitió un comunicado confirmando un atropello del personal de parques nacionales, al respecto el intendente Rodríguez manifestó “no comparto para nada eso es una locura, lo único que incitan es a más violencia, nosotros no somos una fuerza de seguridad, somos una fuerza de conservación, el personal de guarda parques no está para eso, solo fueron a ver la vivienda de la seccional que ya fue vandalizada, nosotros tenemos que mantener la recorrida en donde no es la ocupación, tuve que retirar una familia por tema de seguridad, no puedo asegurar la seguridad las 24hs, hay pobladores en ese lugar, somos responsables del parque”.





Respecto al perímetro de tierras usurpadas, Rodríguez manifestó “Lo que ocupan son unas 4 o 5 hectáreas, hay barricadas en caminos viejos de acceso al bosque que antes eran huellas de carretas, esas están obstruidas, hay pancartas, algún cartel, tienen una bandera en el morro, la bandera argentina no está ahí”.





Sobre el transcurso de las horas desde cometido el ataque al personal de parques nacionales que recorría la zona, el intendente manifestó “nosotros ponemos en aviso a las autoridades de cada una de las fuerzas, al juez Otranto y a las autoridades de parques, la mesa de dialogo no se concretó y entendiendo que vino gente de Bs As no se dio ese encuentro de mediación, estamos esperando que se defina en algún momento, Cruz Cárdenas es poblador de la zona”.

