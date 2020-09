Baguales no estaba habilitado para abrir este año

La muerte de un snowboardista en el complejo Baguales reavivó la polémica por el ingreso de personas no residentes en Bariloche y la actividad turística en pandemia.





Agustín Crupi falleció este martes tras un desprendimiento de una placa de nieve en la montaña. El hombre tenía 39 años y se encontraba haciendo snowboard en el complejo privado ubicado a unos 60 kilómetros de Bariloche, entre los ríos Foyel y Villegas. Crupi no sería residente de la ciudad y aparentemente, se encontraba junto a otras personas en el lugar.





El martes cerca de las 19 se confirmó su deceso y fiscales de Bariloche se dirigieron al lugar junto a personal policial para realizar las investigaciones pertinentes.





“Baguales no podía funciona directamente. Este año no estaba habilitado para estar abierto”, indicó a ANB la ministra de Turismo Martha Vélez. En ese sentido, señaló además que “el ministerio tiene un convenio para que algunos hoteles reciban personal esencial que es trasladado en la provincia, pero claramente en ese lugar no había trabajadores esenciales”.





La ministra indicó que aguardarán para que avance la investigación judicial y luego establecerán las medidas a tomar. “Baguales fue habilitado en 2013 cuando presentaron todo lo requerido: cuentan con estudios de impacto ambiental, protocolos establecidos, estudios de agua”, relató, pero “la habilitación para prestadores turísticos se renueva año a año y este año no estaba permitido que funcione porque el turismo no está contemplado todavía”, sostuvo.





“La emergencia sanitaria que atravesamos requiere que todos los recursos estén destinados a esta situación. Es muy difícil disponer de una ambulancia para un lugar de tan difícil acceso en este contexto”, manifestó Vélez.





La ministra además remarcó que “es una tragedia lo que ocurrió y la vida que se perdió, pero no podemos dejar de decir que no estaba permitido que funcionara ese complejo”. (ANB)

El complejo privado no podía funcionar durante la pandemia. "Es una irresponsabilidad muy grande", indicó Martha Vélez, ministra de Turismo de Río Negro.

