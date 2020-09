Bajo el lema -no más sillas al revés-, piden que se abran todas las fronteras



Así lo explicó esta mañana al referente del gremio UtHGRA Maximiliano Almonacid quién destacó que ya se perdieron 35.000 fuentes laborales en el sector turístico que de seguir este plan no tendrá salvación. Así lo explicó esta mañana al referente del gremio UtHGRA Maximiliano Almonacid quién destacó que ya se perdieron 35.000 fuentes laborales en el sector turístico que de seguir este plan no tendrá salvación.

La convocatoria es para realizar la apertura de las fronteas de aire y terrestre, de todas las fronteras, por un protocolo unificado a nivel nacional y por una ley de reactivación económica para todos los centros turísticos de país, sostuvo Almonacid.





Sobre la marcha que es a nivel nacional sostuvo que aquí en El Bolsón tendrá lugar en plaza Pagano a las 11:00, “está convocada también la cámara de turismo, la cámara de comercio, yo personalmente hable con los prestadores turísticos, parte de compañeros que como decimos de seguir así, si no hacemos algo nos lleva puesto, cerró el bodegón y quedaron 10 compañeros en la calle sin trabajo pero además se suma un empresario que deja de aportar las tasas municipales y de fortalecer su inversión y todo lo que réplica esta situación desde el que arreglaba la las cosas que se rompían hasta las ampliaciones, los proveedores”, destacó Almonacid

Apertura de fronteras

Más adelante el secretario de UtHGRA explicó que el planteo que realiza el gremio lo hace desde el pedido real con protocolos, "nosotros queremos que salud nos dé un protocolo para poder trabajar. No es que queremos imponer lo que nosotros pensamos, tiene que ser un protocolo definido a nivel nacional y de esa manera poder trasladarse para cualquier lado y no haya este tema de que si vas a Bariloche y volvés a El Bolsón tengas que hacer una cuarentena de 14 días", explicó Almonacid al tiempo que sostiene que con una revisión rápida en los accesos esta situación se podría salvar, "viajas con el certificado médico y te dan el acceso y ya podes disfrutar y no tenés que estar pensando en que tenés que volver a tu localidad y hacer una cuarentena de 14 días”, sostuvo.

Seguidamente detalló que el gremio sabe que hay controles que no se están cumpliendo pero que con esta modalidad están destrozando la economía regional, "lo que ha pasado en Baguales sabemos que también pasan otros lugares y que hay protocolos que no se están cumpliendo, pero con esta situación nos está haciendo pelota económicamente, porque si se puede para algunos, porque no se puede para todos, habiendo un protocolo a nivel nacional”, consulta el gremialista.

35,000 puestos laborales perdidos

Consultado el referente de los trabajadores sobre este abultado número que se está brindando sobre las personas que quedaron sin trabajo durante esta pandemia explicó que está sacado directamente de los aportes que ha dejado de percibir la Anses, " es muy fácil de corroborar, entras a Anses y te fijas las bajas que hay en los aportes y es el número, pero esto es una sola pata de este problema ya que también se generan deudas que son millonarias, por eso esta convocatoria que apunta a eso a no perder más fuentes laborales", sentenció Almonacid.





