Sobre la tala de pinos Oregón en el camping del río azul que generó el descontento de algunos vecinos que enviaron imágenes y mensajes de texto a distintos medios de comunicación quejándose por lo que ellos entienden sería la deforestación del lugar, noticias del Bolsón diálogo con uno de los adjudicatarios de la concesión Rodolfo López y Fernández quien destacó que esos árboles tienen autorización de apeo desde hace 6 años.

El camping del río Azul fue entregado en concesión en el año 2018 sin embargo los nuevos concesionarios no pudieron tomar posesión sino hasta el 2019, habida cuenta que el anterior concesionario no entregaba el predio explico Rodolfo López y Fernández hermano de Ramón quién falleciera el año pasado, "yo tengo todos los papeles en regla y la documentación pertinente, la licitación la ganamos para un emprendimiento familiar del cual todos éramos parte, tanto Ramón como yo incluso mi hijo, quién es el que vive junto con su pareja allí en el camping para evitar que se sucedan los robos y atentados que hemos venido sufriendo", explicó el concesionario y quién también agregó que esta documentación obra en el municipio local como corresponde.

















Seguidamente y en relación al apeo de los pinos Oregón el concesionario explicó que esta es una especie foránea, no son nativos pero aparte hay una autorización por parte de bosques para el apeo de los mismos desde hace unos 6 años que no llevó adelante el concesionario anterior, "lo tendrían que haber volteado ya hace más de 5 o 6 años los concesionarios anteriores, pero no lo hicieron y el último verano hemos tenido por lo menos 8/9 gajos que se cayeron con todo el riesgo que esto implica, hay que tener en cuenta que por el lugar transita mucha gente y yo quiero evitar un accidente, Recuerden que en el verano en San Martín de los Andes hubo una situación parecida a donde falleció una nena", sostuvo Rodolfo López y Fernández quien confirmó que se está realizando el apeo con los permisos correspondientes.

















Se quieren quedar con el camping

Con todo el concesionario explico que hay gente que quiere quedarse con ese camping pero que ellos tienen todavía 8 años más por delante de concesión, "hay gente que quiere quedarse con ese espacio para hacer lo que venía realizando desde hace tiempo, pero yo lo que entiendo es que ese es un camping de todos, de todos los vecinos de El Bolsón, eso no es mío yo dentro de 8 años cuando se termine la concesión veré si me presento de nuevo o la dejó, pero lo que hay que tener en cuenta que es un espacio de todos los vecinos de El Bolsón", sentenció Rodolfo López y Fernández.









