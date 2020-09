La siguiente es una carta enviada por Fernando Cabello hijo de Amneris Sara Fandiño de Cabello, quien falleciera víctima de Covid-19. La siguiente es una carta enviada por Fernando Cabello hijo de Amneris Sara Fandiño de Cabello, quien falleciera víctima de Covid-19.

El miércoles 12 de agosto pasado, mi madre Amneris Sara Fandiño de Cabello, sufrió una quebradura de cadera esa tarde y fue internada esa misma tarde en el Hospital de área El Bolsón.

Para que se entienda desde un principio, mi madre es la paciente n. 3, muerta y contagiada por Covid 19 en el hospital de área de El Bolsón o en la clínica La Merced.

Desesperado por sacarla de la sala de internación habitación n. 13 en el hospital, el jueves 13 de agosto, por la tarde fue trasladada a la clínica.

En el hospital vi personalmente la negligencia y la desidia frente a mis ojos. El ala de internación entre los pacientes sospechosos, (en ese momento me dijeron sospechosos, no se si lo eran o no), había simplemente, y seguirá habiendo seguramente, una cadena de plástico color naranja, que divide las habitaciones de los pacientes de Covid, del resto de los demás pacientes internados por otras causas.

Mi señora, acompañando a mi madre un día, (en el hospital mi madre, estuvo 4 noches internada, los demás días estuvo en la clínica.), vio como una doctora de la UCI atendía a los pacientes de Covid.

La falta de profesionalismo, que yo vi en ese hospital, son demasiadas para enumerar en este cuento de terror.

Asimismo, quiero destacar la labor del traumatólogo y el anestesista del hospital, y las enfermeras de la clínica la merced.

Después de vivir un mes de infierno en ese pueblo, porque nosotros somos de Mallín Ahogado, mi tranquera esta a 20km de Bolsón, muy respetuosos del protocolo desde el 16 de marzo, solo íbamos a abastecernos al pueblo una vez por semana.

"MI MADRE NO SALIO DE CASA EN ESTOS 6 MESES. “!!.

Murió el lunes, 14 de septiembre, una semana después que le dieran el alta, que fue el martes 8 de septiembre. ( la tuve que traer yo a mi casa, en mi camioneta, porque no había ambulancia disponible, hacia 2 días que esperábamos el traslado y no llegaba.).

Mi madre estuvo conviviendo con nosotros, en mi casa, con mi hija de 11 años, mi señora y yo.

El lunes cuando se descompuso, ante la desesperación de que se nos Moria, le hicimos respiración boca a boca en casa. La trasladamos al hospital, donde fallece el lunes por la tarde.

Esa noche recién le hacen el primer hisopado pos morten.

Al otro día nos llaman del hospital, para comunicarnos, que mi madre era positivo de covid 19.

Ahora mi familia y yo estamos en cuarentena, después de haber firmado la declaración jurada hasta el 28 septiembre.

La ironía de todo esto, es que, el mismo sistema sanitario que me viene a controlar, es el mismo que infecto a mi madre, y pone en peligro de muerte a mi familia. (gracias a Dios hasta ahora no tenemos síntomas.).

Espero que se sepa la verdad.













Ni olvido ni perdón.!!!

Soy Fernando Cabello.

Cerro Saturnino, Mallín Ahogado.

Dto. Bariloche.

Provincia de Rio Negro.





