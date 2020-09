El ingeniero Javier Mariño (Inta) adelantó ayer la llegada de los primeros cosecheros del norte del país, ocupados en cada temporada por los productores locales para la recolección de la fruta fina que caracteriza a la región. No obstante, acotó que “un porcentaje importante de chacras no puede asegurar la cosecha con los trabajadores locales, toda vez que no hay cantidad suficiente de mano de obra calificada”.