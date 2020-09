Nuestros teléfonos no paraban de sonar y había que coordinar acciones para resistir esta nueva avanzada Megaminera que, bajo las sombras de la pandemia y escudados en nuestras restricciones para circular se enseñoreaba por la Patagonia. Es así que la plaza del pueblo nos reunió una vez más y compartimos el deseo de resistir desde nuestro territorio.

En la Asamblea misma surgió de ir el día 4 de octubre a la ruta 40 y hacer cortes intermitentes para manifestarnos en desacuerdo con el permiso del IPA, y con la complicidad de su titular con las mineras, con folleteria que explique qué implica ese permiso.

También llevamos más planillas para seguir juntando firmas para la Segunda Iniciativa Popular, que ya ha tenido una altísima participación en Epuyen. Y charlamos también del tema de la problemática del Agua en nuestra localidad.





NOS QUIEREN AISLADOS Y CALLADOS, PERO ESTAMOS DESPIERTOS Y RESISTIENDO: NO ES NO!!! EL AGUA NO SE VENDE, SE DEFIENDE!!! HOY Y SIEMPRE!!!