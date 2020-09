A partir de la utilización de containers acondicionados especialmente y la atención de pacientes en salas periféricas se descomprime la llegada de personas al hospital.





La directora del hospital de Catriel, Laura Leiva, se refirió al intenso trabajo que realiza el personal de salud para dar respuesta a la demanda de pacientes en este contexto de pandemia.





Leiva destacó el trabajo que viene realizando el personal de salud para descentralizar la atención de pacientes gracias a la utilización de salas externas que permitieron articular la atención para así evitar la aglomeración de vecinos en el hospital y prevenir posibles contagios tanto del personal de salud como de los pacientes.





Estas salas fueron provistas en un trabajo conjunto de la secretaría de energía y la municipalidad de El Bolsón quienes donaron containers acondicionados especialmente para su uso al hospital, lo cual permitió desestructurar la función del hospital y crear salas de atención externas.





“En el patio del hospital tenemos otros espacios que ayudaron a mudar todo el equipamiento y mobiliario para así tener más salas libres que podemos utilizar como consultorios” señaló la Directora.





En referencia a la atención de pacientes, el hospital se divide en dos guardias una respiratoria y otra no respiratoria. En la no respiratoria se trabaja con aquellos problemas pertenecientes a la zona abdominal y demás, con este sistema el paciente no tendría contacto con otras personas evitando así posibles contagios.





“La idea es que la gente no se exponga en una sala de espera”, remarcó la doctora.





Además, agregó que se cuenta con una red de atención telefónica que trabaja constantemente para brindar apoyo y a plena disposición de la población.





Por otra parte se refirió al sistema interhospitalario y derivaciones en la provincia, “actualmente venimos trabajando muy bien, porque se armó una red muy buena en lo que es el Alto Valle, trabajamos en conjunto con los hospitales de la zona y con las clínicas privadas”.





Además, Leiva habló sobre el comportamiento de la gente y el respeto a las medidas de prevención en la ciudad, “lamentablemente el gran descuido que hay tiene que ver con las juntadas y los asados, lo cual eso hace que todo este tema del contagio se amplíe”.





Finalmente, expresó que “este contexto es agotador” para el personal de salud, y que desde el hospital se trata de apoyar a los compañeros trabajando en conjunto con salud mental, realizando ejercicios de relajación y estrés.





“El acompañamiento de la comunidad que nos acerca su apoyo, realizan bocinazos y aplausos nos ayuda mucho ya que es un reconocimiento hacia el personal de salud que día a día está haciendo frente en el campo de batalla”, concluyó.

