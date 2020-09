Luego de que sufriera el ataque de un perro en plena calle Marcelo Moreira no se desquito contra el can, lejos de eso empezó una campaña que busca una tenencia responsable aun si en el camino habría que modificar la ordenanza vigente.

Varios vecinos se nuclean buscando una solución al problema que se tiene en toda la ciudad, teniendo conocimiento que no solo es en un barrio la problemática, el hecho de muchos animales sueltos que cada vez están más agresivos.

El vecino comento que se reunió con Marcos Mansilla titular de medio ambiente logrando así formar un grupo de trabajo con diferentes responsabilidades determinando esta situación con la salud de la población.

El inicio del proyecto tiene que ver con una concientización de la población, para no sufrir ataques de animales, especificado sobre la ordenanza existente de la tenencia responsable de animales enfatizo que la principal idea es concientizar, que el animal este dentro de un predio sin poder salir, algo que en estos momentos complica es el costo de cerrar un predio sabemos que en algunas situaciones es difícil se está dando prioridad a comer que a poner un portón.

Moreira dijo cuando me ataco el perro, me baje de mi moto muy enojado. Me queje, explique que iba a atacar contra la vida el perro si me atacaba, y el dueño del mismo respondió también violentamente que tendría una bala para mi cabeza, pero pasada esta situación lo que se bien es una construcción nueva de la ordenanza para que se haga cumplir sabiendo que es una tarea de largo tiempo, pero se debe comenzar a trabajar en esta problemática local.