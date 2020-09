La toma se dio ayer por la tarde cuando un grupo de personas ocupó una hectárea propiedad del municipio local frente a la planta de gas en el acceso norte a El Bolsón. En estos momentos espera la orden de desalojo qué tiene que emanar el fiscal Francisco Arrien, quién dialogo con los ocupantes y les dio un plazo de tiempo para que levanten la única carpa que hay en el lugar y se retiren por su cuenta.





Si bien en un momento se hablaba de cerca de 10 familias y unas 30 personas, hoy a la mañana cuando se hizo presente personal del municipio acompañado por personal policial y el fiscal Francisco Arrien, se constató que sólo había una carpa con una familia y cuatro integrantes.

Aduciendo la necesidad de poder contar con un espacio para construir su propia vivienda las familias ocuparon ayer desde las 15,30hs, el predio municipal ubicado en la zona norte de El Bolsón, entre la ruta nacional 40 y el rio frente a la planta de Gas de Coopetel.

El Fiscal Francisco Arrien, presente en el lugar, diálogo con la persona responsable de la ocupación y le explicó el delito en el que estaba incurriendo al tiempo que le brindo un tiempo perentorio para que desista de la toma a fin de evitar la medida judicial que se le instruye en su contra, "yo como fiscal puedo ordenar el desalojo en este momento, aunque todavía no me fui, pero también puedo hacer cesar el delito, a partir de ese momento ya la causa no sigue su curso si ustedes voluntariamente se van", explicó el fiscal a la persona que se encontraba en el lugar.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |