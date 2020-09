Así lo confirmó esta mañana al titular de la UDAI El Bolsón Leandro García. Se confirmó el pago de la tercera cuota del IFE y destacó que hasta noviembre no hace falta entregar los certificados de fe de vida o supervivencia. Así lo confirmó esta mañana al titular de la UDAI El Bolsón Leandro García. Se confirmó el pago de la tercera cuota del IFE y destacó que hasta noviembre no hace falta entregar los certificados de fe de vida o supervivencia.





En diálogo con Noticias del Bolsón Leandro García destacó hoy a la mañana que cerca de 12.000.000 de pesos fueron inyectados a la economía regional por parte del pago de la asistencia familiar de emergencia IFE. Comentó "en realidad me parece que lo importante es remarcar la inyección que le dio el gobierno nacional a la economía local, que en un contexto grave donde estaban sufriendo la mayoría de los comerciantes las distintas actividades económicas del turismo en la producción a nivel local, con caída de empleo registrado de carácter económico, cierre de comercios todo esto que impactó la pandemia en todos lados. Acá el estado nacional con el IFE logró amortiguar esta caída y sostener los niveles de consumo, mantener en algún momento algún nivel de la misma actividad económica logrando sostener empleos. Sostuvo que recordemos que lo cobran mayoritariamente beneficiarios de asignación universal trabajadores no registrados, los que no tienen otro ingreso ese sector que a lo mejor en un contexto normal hacia una changa de un trabajo no registrado o tenía algún tipo de ingreso no registrado esa persona no iba a tener en este contexto otro ingreso mantuvo el nivel de consumo permitido que muchos comercios”.

Se paga el tercer IFE

Explicó la situación del pago donde dijo que hace un mes más o menos en el tercer IFE a beneficio de la asignación universal por hijo/a donde ahora se está terminando de pagar todo lo que tiene que ver con gente que tuvo que declarar un CBU. Especificó que es importante destacar en esta política que se bancarizo gran porcentaje de la sociedad.





No es obligatorio presentar certificado de supervivencia, ni libreta de asignación.

En relación a los certificados que se deben presentar para no perder las prestaciones García fue contundente en la respuesta, “todo ese trámite esta postergado hasta noviembre, incluso puede seguir, si sigue la pandemia se puede seguir postergando la obligación de que los abuelos presenten la certificación de vida que es algo que se hace ordinariamente”.

DE esta manera el funcionario destaco que hasta el mes de noviembre pueden quedarse tranquilos, que no se va a suspender ningún beneficio por no presentar la fe de vida, “lo mismo pasa con los beneficios de asignación universal, no es obligatorio no se va a caer el beneficio por no presentar la libreta, muchas mamás vienen acá a traer la libreta preocupadas porque pueden perder el beneficio, salvo que ya lo hayan perdido por no haber presentado las libretas viejas, pero este año no se va a suspender el beneficio que la idea que promueve el ANSES es que la gente se quede en la casa, que no salga, que no venga y si viene que trate de venir con turno dado que es lo que siempre decimos”, sentencio García.





