El Concejo Deliberante de El Maitén aprobó el pasado 28 de agosto un incremento salarial para el mandatario municipal, con cuatro votos positivos, dos negativos y una abstención. Corresponsal del noroeste de Chubut , Jaquelin Parada.





Sucede que el mes pasado, el Ejecutivo de la localidad envío al Deliberante tres proyectos de Ordenanza, que retroactivamente contemplan el incremento salarial de los empleados municipales, directores de la planta política y del propio intendente municipal por una suma de 48.673 $ en concepto de “Gastos de Representación”.

Noticias del Bolsón se acercó a la localidad para entrevistar a Pamela Leiva, concejal del partido Frente de Todos; quién ofuscada relató: “nosotros no acompañamos el pedido del intendente respecto a su aumento. Desde el bloque de la oposición al oficialismo junto a Benito Iñiguez y Roxana Reggiani, no entendemos cómo puede ser que ante tanta necesidad de la gente y en plena pandemia, en lo único que piensa el intendente es en aumentarse el sueldo. Además, tampoco le votamos el pedido que hizo con respecto a los directores de planta política. ¿cuáles directores? ¡Nosotros no conocemos a ninguno!” sentenció la concejal justicialista quien además dijo desconocer a los directores beneficiarios de tal aumento que finalmente fue aprobado por cuatro votos del bloque de la línea política del intendente.

Sin embargo; Leiva dijo: “Sí, acompañamos el Proyecto de Ordenanza que contemplaba el incremento a los empleados municipales de 8.900$ no solo por lógica necesidad económica de los compañeros y compañeras, sino porque correspondía semejante actualización salarial y estaba acordado en paritarias con el gremio representante y a pedido del personal”.

En el anexo a la Ordenanza aprobada se plasmó un cuadro comparativo donde se observa un incremento de 8.900$ para cada agente municipal, indistintamente a su categoría.

En otro orden de cosas la concejal dio a conocer parte del trabajo legislativo que se presentará en mesa de entrada esta semana, mencionando un pedido de Informe al Ejecutivo solicitando explique por qué los vehículos municipales destinados al corralón comunal, se encuentran descargando material en un inmueble privado. Y además otro pedido de informe que versa en torno a quiénes ocuparían los cargos de Directores de Planta Política que fueran favorecidos por el aumento otorgado. Por otro lado, ratificó que están elaborando un Proyecto de Resolución para otorgarle el nombre de Matías Quisle al playón del barrio Agua Potable, a pedido de vecinos y vecinas del lugar; en conmemoración al joven oriundo de la localidad y que falleció en 2018, víctima de un grave accidente.

Otro proyecto de Ordenanza que sería presentado esta semana, estipula el ordenamiento en el estacionamiento vehicular de los gimnasios municipales N° 1 Y 2 con el fin de evitar accidentes, que podrían involucrar a niños, niñas o adolescentes que asisten o juegan en torno a ambos centros recreativos.

Finalmente, resaltó un Proyecto que busca declarar patrimonio histórico a algunos árboles del ejido municipal con el objetivo de evitar sean quitados o mal podados, como ha sucedido con algunos cerezos del pueblo. “Se debería buscar indicaciones de un especialista fitosanitario, para evaluar el estado de salud de cada ejemplar, sin cortarlo ni dañarlo; sin prescripción precisas; que puedan impactar en el medio ambiente”, concluyó Pamela Leiva, concejal del partido Frente de Todos de El Maitén.









Corresponsal del noroeste de Chubut , Jaquelin Parada.





