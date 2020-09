Imagen de archivo.



Noticias del Bolsón fue el único medio masivo de comunicación radicado fuera del ejido de El Hoyo, que estuvo presente el acto aniversario, accediendo a una entrevista exclusiva con el mandatario municipal y la concejal Gisel Cortés respecto a la complicada situación que atraviesan ambos poderes entre sí.

En sus declaraciones Pol Huisman se refirió a varios temas; entre ellos al altercado existente con algunos concejales del Deliberante a causa de los supuestos permisos apócrifos otorgados por su gestión.

La mayoría del cuerpo deliberativo por comisión investigadora dio a conocer su dictamen, responsabilizando al intendente en la emisión de dichos permisos.

Huisman se defendió;” entendemos que son errores del concejo, de algunos concejales; se corrigió, sobre que yo tengo responsabilidad en la emisión de certificado apócrifo. No tiene que determinarlo el concejo, sino que los delitos los juzga la justicia, no se puede juzgar antes, sino posterior a la justicia. Las dos imputaciones son inequívocas, no estamos de acuerdo. Todavía no está definido si hubo delito. No está definido en la justicia, si hubo culpables, entonces no puede haber responsabilidad si no hay delito. Nosotros nos presentamos como querellantes primero y después denunciamos a ex agentes”.

Ante la pregunta sobre las sospechadas denuncias penales que pesan sobre él, y que en declaraciones anteriores a este medio la concejal de Cambiemos indicó que provenían de; un posible damnificado de profesión abogado y del presidente del Concejo. El intendente alegó; “eso está todo en manos de la justicia, es prematuro todo el accionar del concejo que responde a otros intereses. Esto se determinará con el tiempo. La justicia ya sentenció cunado pretendieron suspenderme, que no había fundamentos para hacerlo. Si lo concejales entienden que es tan importante, nosotros entendemos que hay otras cuestiones urgentes y que no se determinó si hubo tal acción.

Gisel Cortés concejal de Chubut al Frente por su parte objetó “nosotros no juzgamos delitos, no somos un órgano judicial. Nosotros lo que juzgamos es una transgresión grave en la cual podría haberse implicado el intendente municipal. La Ley provincial 3.098 marca paso a paso como se debe llevar adelante la comisión investigadora. Hemos llegado a una etapa de acusación. El intendente a contestado la acusación, ofreció su prueba y entonces ahora queda fijar una fecha de audiencia. La cual se llevará a cabo próximamente y será a consenso con los demás concejales. En la misma, se producirá prueba del concejo deliberante, por una parte; y por otra, la prueba que utiliza el intendente para defenderse de la acusación.

En cuanto a su voto negativo sobre el Proyecto de Emergencia Económica enviado por el Ejecutivo al Deliberante, explicó; “no comprendo por qué no mandan información correctamente con firmas y sellos, cuando la solicitamos. No puedo votar algo en la que me falta información. Además, envían un proyecto de Emergencia Económica que ingresa el 26 de agosto, pero que salió por Decreto -Resolución municipal retroactivamente, con fecha al primero de agosto.

Al respecto Pol Huisman afirmó que el Ejecutivo envía toda la información solicitada por el deliberante en tiempo y forma, pero los concejales deben mirarla.

Concluyendo la entrevista a la concejal Gisel Cortés y; al ser consultada sobre la trascendencia de los inconvenientes entre ambos poderes, expresó; “mi objetivo es la reivindicación de la buena política sin importar los colores. No hay nada personal, al contrario. El concejo le ha votado varios pedidos al intendente; entre ellos el fondo fiduciario de 1 millón 700 mil pesos, ATP y ATN por 3 millones 800 mil pesos y 2 millones respectivamente”.

En otro orden de cosas; el jefe comunal concluyó “que los sobres de la licitación escuela técnica 7.727 se abrirán probablemente el próximo 27 de septiembre en Rawson”. Y mencionó las maneras en las que impactó la pandemia en la gestión municipal. Reveló que “durante los meses de abril y mayo no hubo recaudación porque no había gente cobrando a causa de la pandemia, no abrimos la atención al público. En hacienda además los sistemas contables son precarios. Hay otros municipios que funcionan vía digital, y que tiene bancarizado todo. Esto es contabilidad artesanal, por eso lo tenemos que cambiar para darle otra agilidad”.

En cuanto al reclamo de ATE sobre tema sueldos, afirmó haber depositado los sueldos de julio la semana pasada; y declaró que “hasta el 10 próximo tenemos tiempo para pagar los sueldos de agosto. Hay que acordarse que cuando asumimos la gestión había una deuda de 13 millones y medio de pesos y que el gobierno anterior uso la mitad de la plata del bono 1 millón de dólares para pagar sueldos. Que el gobierno pasado hizo 28 pases a planta entre septiembre y diciembre, y nosotros decidimos no poner en duda eso, porque vinimos a generar trabajo y no; a dejar incertidumbre. Pusieron en jaque la economía y nosotros la acomodamos los primeros meses de la gestión hasta febrero, marzo”.





