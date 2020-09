Durante la mesa de debate del evento internacional SBC Barcelona Digital de esta semana, el presidente de la Lotería provincial, Luis Ayestarán, compartió la primicia de que incorporarán inteligencia artificial (IA) en el proceso de lucha contra el juego ilegal. Durante la mesa de debate del evento internacional SBC Barcelona Digital de esta semana, el presidente de la Lotería provincial, Luis Ayestarán, compartió la primicia de que incorporarán inteligencia artificial (IA) en el proceso de lucha contra el juego ilegal.





“La pandemia trajo cambios en los hábitos de consumo y los usuarios se vieron forzados a utilizar canales de comercialización electrónicos”, explicó Ayestarán en el panel internacional, y agregó que las loterías y los entes regulatorios deben adaptarse rápidamente a los efectos de seguir operativos en la industria del entretenimiento.





El interventor recordó que, desde el 2013, tienen clara la necesidad de incursionar en el desarrollo del juego online y, por esto, se convirtieron en una de las primeras jurisdicciones en otorgar licencia de casino virtual. Sin embargo, la Lotería de Río Negro se encontró con el panorama de la proliferación constante del mercado ilegal.





“El juego ilegal avanza porque la oferta oficial del juego no es adecuada, no está a la altura de las demandas de los consumidores, o no está al alcance del público”, argumentó Ayestarán. En relación a esto, comentó que recientemente hubo avances en lo referente a la utilización de medios electrónicos para realizar apuestas, gracias al impulso del mercado y el trabajo del organismo.





En este contexto, por otro lado, ha quedado en evidencia el crecimiento exponencial de las ofertas sin licencia en toda la región, ya sea desde sitios internacionales como argentinos, por lo que la Lotería de Río Negro decidió aplicar la IA para eliminar este mercado ilegal. La tecnología detectará e investigará todas las ofertas no autorizadas en la provincia, desde redes sociales hasta plataformas web.





Sobre esto, Ayestarán comentó: “Es algo muy novedoso y nos llena de orgullo. Lo lanzaremos en las próximas semanas”, dijo.





El interventor también destacó que, los efectos negativos que padece un porcentaje menor del público que cae en el juego problemático, son más evitables si se termina con este mercado sin autorización. “Tenemos que regular la industria para cuidarla. Estamos muy capacitados y tenemos muchas acciones de compromiso social y juego responsable”, celebró.

