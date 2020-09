En comunicación telefónica con este medio; el subsecretario de Seguridad Vial de la Provincia de Chubut, Leonardo Das Neves, confirmó que el martes próximo se abriría una Agencia de Seguridad Vial en El Maitén con el fin de tomar medidas preventivas y controles de rutina en la ruta nacional 40, Cholila, Leleque, ruta 17 y alrededores. Corresponsal del noroeste de Chubut Jaquelin Parada

Dicha Agencia que no sería comarcal explicó Das Neves, porque la Agencia Comarcal existe en Lago Puelo; estaría a cargo de Cesar Alfredo Vargas.

Vargas, el 24 de marzo de 2013, fue condenado penalmente por una causa contra un grupo de cazadores.

Según el Diario El Chubut del 9 de julio de 2014 el “Subcomisario de la Policía del Chubut Cesar Alfredo Vargas, fue condenado como autor penalmente responsable del delito de apremios ilegales agravados por el uso de violencia en concurso ideal con lesiones. Condenado a la pena de dos años de prisión en suspenso, más la inhabilitación especial por 4 años para desempeñarse en el escalafón seguridad de la Policía del Chubut. El juez penal en su sentencia sostuvo «entiendo que se ha probado con el grado de certeza necesario para esta instancia, que el jefe de la División Rural, Subcomisario Cesar Vargas, propinó golpes que provocaron lesiones a dos personas que se encontraban cazando en esa zona». Según esta sentencia, el subcomisario Vargas afirmó en su declaración que sus subordinados saben que si hay que usar violencia la va a usar él y que si hay que disparar él va a ser el primero”.

Al respecto le consultamos a Das Neves, quien dijo “la causa que tiene la desconozco, creo que no estaba en la provincia. Que él tenga un sumario en la policía no tiene nada que ver con lo privado. Para que nosotros incorporemos una persona como Vargas por decreto es porque no tiene antecedentes”.

El subsecretario concluyó; “puedo dar fe su trabajo en terreno y de Vargas no puedo decir absolutamente nada. Lo voy a juzgar por lo que haga dentro de la institución cuando pongamos en funcionamiento la agencia, ahí vamos a ver”.

La sede de la Agencia de El Maitén tendría la disponibilidad de un móvil; hoy afectado en la comisaria de Lago Puelo; sería atendida por cuatro personas, dos civiles y dos policías, ubicada físicamente en una oficina de Corfo (Corporación de Fomento de Chubut).













-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |