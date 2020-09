El bloque de concejales justicialistas de El Maitén, salió al cruce con el intendente Oscar Currilén; en cuanto a los dichos en un medio masivo de comunicación regional. Jaquelin Parada corresponsal de Chubut. El bloque de concejales justicialistas de El Maitén, salió al cruce con el intendente Oscar Currilén; en cuanto a los dichos en un medio masivo de comunicación regional. Jaquelin Parada corresponsal de Chubut.

El mandatario anunció que “tiene muchos ñoquis en su Municipalidad”. Los ediles argumentaron en un comunicado de prensa que; “algo está tramando Corcho”; refiriéndose al apodo del mandatario Oscar Currilén.

“Sentimos que es una de las tantas maneras que él tiene de amedrentar a algunos empleados y empleadas municipales por dar a conocer detalles a la prensa de lo que sucede en El Maitén. Habría que ver ¿quién realmente es el ñoqui?”.

Agregaron; “además el intendente dijo que algunos trabajos de limpieza de la localidad se realizarán con los denominados becados con equipamiento y camiones; que dispone la Municipalidad. Que lisa y llanamente”; continúa el comunicado; “son personas en triste e incoherente vulnerabilidad laboral. Es trabajo en negro por $3000 y $8000, en pésimas condiciones y que no cuentan con el amparo de los derechos que tiene los demás agentes comunales. Son trasladados en las cajas de las camionetas municipales, todo el pueblo ve eso; y trabajan más de 8 hs diarias. Nos preguntamos ¿equipamiento y camiones a cargo de quién?

























En cuanto a la temporada de frutilla el intendente orgulloso contó sobre la generación de mano de obra. Pero… ¡viene gente de Neuquén, Mendoza, Tucumán, hasta del exterior; alquilando el gimnasio como albergue con servicio de comida y todo! ¡¿De qué estamos hablando señor?! ¡Cuéntenos mejor sobre las tierras alquiladas y los fondos que nadie conoce su destino! Ahí también, para esas empresas privadas, usan vehículos municipales.

El intendente habló de varios temas en la entrevista; pero no dice la verdad nunca. Dijo que es necesario que la provincia acomode sus recursos porque sufren del atraso en los sueldos; pero se aumentó su sueldo a más de 120.000$ al igual que el aumento de su planta política, ¡que nadie conoce!, en dos oportunidades en enero y en agosto. Y; ¡¡habla de achicar lo que se ha derrochado??!!, de que no se le puede echar la culpa al Ejecutivo, pidiéndole a la ciudadanía que haga mea culpa. La verdad es una tomada de pelo al pueblo ¡Corcho! Decir que todos somos culpables cuando lo único que hace son cordones cunetas y sendas que no nos llevan a ningún lado. Tiene que hacer viviendas para los vecinos que alquilan hace años en Maitén. Pero él les alquila a inmigrantes golondrinas. ¡Claro! ¡Nos dice que todos somos culpables! ¿¿¡¡De qué!!?? De que él sea funcionario público por más de 16 años, como ministro de gabinete; diputado nacional o intendente. ¡Por favor! Es hora de que la gente hable. Se terminó el silencio y por más que amenaces, la sociedad te conoce Corcho.

Dijo que en el Municipio hay gente que cobra un sueldo y no trabaja; pero más adelante en la entrevista agregó _tengo personas con tareas pasivas que no realzar algunas actividades y van a estar senados en la oficina. Es gente que fue acomodada por otros intendentes y hasta me puedo incluir, dijo. _

¡Te das cuenta! Si el agente municipal se encuentra con tareas pasivas es gracias a un derecho obtenido por convenio colectivo de trabajo, que certifica tal estado.

Finalmente, el mencionado comunicado del bloque de concejales justicialistas de El Maitén, concluye diciendo; Currilén habló de la compra local en comercios del pueblo; dado que la gente por la pandemia no puede salir; y solo adquiere productos locales. Pero la Municipalidad compra en corralones fuera del pueblo.





Jaquelin Parada corresponsal de Chubut





