En algunos artículos periodísticos nacionales, se dio a conocer un plan de acción destinado al sector turístico de la República Argentina; denominado Sistema de devolución del 50%. En algunos artículos periodísticos nacionales, se dio a conocer un plan de acción destinado al sector turístico de la República Argentina; denominado Sistema de devolución del 50%.





El mismo implicaría que aquellos turistas que realicen antes del 31 de diciembre de este año la compra de un pasaje o servicio; ya sea hotel, excursión u otro; para viajar por el país; podría obtener la devolución del 50% de esa compra para gastar en 2021 también en pasajes o servicios turísticos.

Por ejemplo, una familia tipo que decide gastar cien mil pesos en la reserva del hotel y algunas excursiones en el periodo que va desde octubre a diciembre de este año; deberá presentar su ticket en la web que el gobierno anunciará para tal fin. De esta manera se le reconocerá la inversión realzada en el sector de turismo; y obtendría la mitad de su monto ($50.000) mediante billetera electrónica, quedando reservados para ser usados en otros servicios y hoteles, en cualquier otro punto turístico, el próximo año.

Así mismo, se dio a entender que el gobierno nacional se haría cargo de los test de coronavirus que los turistas deberán hacerse antes de emprender viaje, así como la posibilidad de instalar hospitales móviles en las ciudades de mayor concentración turística para evitar el colapso sanitario en las mismas. Para ello se debe considerar la posibilidad de que cada provincia abra sus limites interprovinciales para el arribo de los vuelos y el transporte terrestre en medio de la pandemia.

Al respecto Miguel Sosa vicepresidente de la Cámara de Turismo de la Provincia de Chubut afirmó que ya existe una Ley de Emergencia Turística que contempla dichas herramientas para la reactivación de la industria turística, y que espera ser reglamentada. “Hace dos meses que con mucho esfuerzo y después de un trabajo conjunto con todo el país, con todas las instituciones vinculadas a la actividad turística y llevando la problemática del sector, logramos la aprobación de ley de emergencia a nivel nacional. Es la única actividad que en este momento de coyuntura que tiene la Argentina, logro tener una ley de emergencia; que sin embargo y a pesar de las miserias de las políticas de los últimos acontecimientos, esa alegría se fue diluyendo. Porque no hemos logramos que tomen conciencia las autoridades, para sacar de una vez por todas, y de dejar sus miserias de lado y reglamenten la ley. Que le está haciendo tanta falta al sector. Porque sin esta ley efectivamente, más del 54% de los actores de la industria turística a fin de año quiebran. Estamos viendo con gran desazón el quiebre y el cierre de muchísimas actividades vinculadas a la industria y eso nos tiene enormemente preocupados porque hasta que no se reglamente esa ley, la presión fiscal e impositiva provincial y nacional; sigue vigente, así como las inhibiciones o, las multas que establece la AFIP sobre la actividad. Esta presión sigue vigente más allá de las medidas que toman cada organismo crediticio sobre la actividad y eso nos deja en un estado de invulnerabilidad muy importante”.

El vicepresidente de la Cámara de Turismo de la Provincia de Chubut, reiteró que las medidas anunciadas como incentivo al consumo turístico para 2021 ya existen en la Ley. “Sin embargo se dio a conocer este plan de inversión de 30.000 mil millones de pesos al sector para el consumó turístico, pero no reglamentan lo más importante, que es el sostenimiento y la infraestructura para que ese servicio que el futuro pasajero vaya a tomar a partir de 2021 siga vigente. Se nota una contradicción ahí, en el estado de prioridades”.

Confirmó que dichas medidas ya están contempladas, que están siendo estudiado por técnicos de la Cámara de Turismo y que trabajan mancomunadamente con el Ministerio de Turismo de la Nación; lo que permitirá un cronograma de trabajo certero y serio que inyecte consumo a la industria. Haciendo hincapié en que el sector turístico desde marzo que está parado. Y que es la única actividad que no tiene ningún tipo de ingresos.

“Todo indica que va a hacer canalizado mayoritariamente a través de las operadoras mayoristas de turismo y no habrá nada fuera de ese canal comercial. Pero lo que se está debatiendo es que no quede todo concentrado en los grandes operadores de Buenos Aires, sino que sea equitativo, que realmente sea una herramienta federal y que tenga alcance para todas las agencias del país, de Ushuaia a la Quiaca o de Mendoza hasta La plata. Esto es parte del proceso de la mesa de trabajo que tenemos de buena voluntad con el Ministerio de Turismo de Nación para que así sea. Pero queremos verlo realmente en los hechos concretos. Porque hasta ahora formalmente no tenemos nada, solo hay anuncios publicitarios” indicó Miguel Sosa.

En el mismo sentido Doris Romera, presidente de GESTUR (Grupo de Turismo de la zona comarcal andina chubutense) aseveró; “nosotros también apoyamos la creación de la ley de emergencia, aunque no coincidimos con la totalidad del articulado. Entre las dos propuestas, estábamos más cerca de la propuesta del legislador por Chubut Gustavo Mena que reflejaba más nuestra realidad en la cordillera. Pero apoyamos y consensuamos para que la Ley salga.

En cuanto al plan anunciado extraoficialmente Doris Romera opinó que no tiene sentido. “Con la suba del dólar y las fronteras internacionales cerradas, la gente se moverá dentro del país. Eso es un hecho y nosotros ya hemos diagramado con la Provincia de Chubut los protocolos correspondientes. Además, el sector con lo que sucedió a raíz del Hantavirus, hemos adquirido experiencia. Me pregunto entonces, ¿por qué el Estado Nacional devolverá el 50% en vez de invertirlo en la industria?”.





Autoconvocados saldrán a las calles el 21 de septiembre próximo.





















Se dio a conocer una convocatoria a nivel país; de personas afectadas por la inmovilidad financiera de hoteleros, agencias de viaje y demás sectores de la actividad turística.

Miguel Sosa vicepresidente de la Cámara de Turismo de la Provincia de Chubut se refirió al tema, como la manera de visibilizar la difícil realidad que vive el sector. Aclarando que dicha convocatoria no está fomentada por las instituciones turísticas ni nacionales, ni provinciales, ni regionales.

Destacó que acompañan el reclamo, pero no la metodología. “Somos conscientes de la situación; son colegas que la están pasando mal, como la estamos pasando la mayoría. A nadie se le puede quitar el derecho de libre expresión, ni de manifestarse y mucho menos de sentir enojo. Son colegas efectivamente de la industria, que, si bien no están dentro de las instituciones, no dejan de ser familias y puestos de trabajo. Porque si esto no tiene una resolución inmediata, es una perdida real y concreta de fuentes de trabajo. Nosotros acompañamos el reclamo, no el método porque nosotros trabajamos a través de las instituciones orgánicamente. Pero los entendemos y comprendemos perfectamente. No nos genera ningún ruido interno a nivel instituciona sino todo lo contrario, porque ayudan a dar visibilidad a la problemática del sector”.





Corresponsal del noroeste de Chubut Jaquelin Parada.





