Por tal motivo se dispuso establecer veda total a la captura de moluscos bivalvos y gasterópodos en las zonas mencionadas.

Desde la cartera sanitaria se solicita a la población consumir moluscos bivalvos solo de establecimientos habilitados, ya que los mejillones, cholgas, almejas, berberechos, caracoles y el resto de los moluscos no presentan ninguna alteración ni en el aspecto, ni en el sabor por la presencia de esta toxina peligrosa que a su vez no se destruye con la cocción ni con el agregado de limón, vinagre.

La ingestión de moluscos tóxicos produce en las personas una intoxicación con síntomas que aparecen poco después de haberlos ingerido (aproximadamente media hora). Los síntomas son hormigueo en los labios, la cara y en el cuello, dolor de cabeza, dificultades en el habla y para respirar, pudiendo llegar en los casos más graves a la muerte por parálisis respiratoria.

Para evitar riesgos de intoxicaciones el Ministerio de Salud de la provincia recomienda:

• No recolectar moluscos y/o mariscos en las playas para el consumo familiar.

• No adquirir preparaciones elaboradas con mariscos (conservas, ensaladas, paellas, etc.) en puestos callejeros o locales que no tengan habilitación bromatológica.

• Comprar o consumir mariscos solo en pescaderías, restaurantes o locales de comidas debidamente habilitados.

• Dado que las toxinas producto de las mareas rojas no se destruyen con el agregado de limón, vinagre o alcohol ni se inactivan con la cocción, lo más seguro es consumir alimentos que cuenten con los análisis sanitarios de organismos oficiales competentes.

Es importante señalar que los casos de intoxicación ocurridos en Argentina han sido por moluscos obtenidos fuera de la cadena comercial legal.

Ante cualquier duda se puede consultar a la Unidad Regional de Epidemiologia Salud Ambiental Viedma, en Estrada y Lamadrid, al teléfono 02920- 425300 o a la Dirección de Salud Ambiental al teléfono 430007.