Noticias del Bolsón diálogo esta mañana con referentes de distintos organismos nucleados en la unión personal civil de la nación en la ocasión Gladys Jara delegada regional volvió a denunciar maltratos en el hospital de área local, " a una compañera la encerraron en una habitación y estuvieron durante varios minutos recriminando le sobre sus quejas", también las delegadas del municipio y de Educación marcaron la situación que vive en cada una de las áreas. Noticias del Bolsón diálogo esta mañana con referentes de distintos organismos nucleados en la unión personal civil de la nación en la ocasión Gladys Jara delegada regional volvió a denunciar maltratos en el hospital de área local, " a una compañera la encerraron en una habitación y estuvieron durante varios minutos recriminando le sobre sus quejas", también las delegadas del municipio y de Educación marcaron la situación que vive en cada una de las áreas.

Desde la delegación local de la UPCN hace varias semanas que habían plasmado los malos tratos que viven los trabajadores del hospital de área de El Bolsón por la falta de información desde la dirección hacia los trabajadores que derivan en situaciones estresantes para el personal y a pesar de a ver mantenido una reunión con la directora Lamberto aún no han tenido una respuesta a la demanda.





Sin embargo, hoy Gladys Jara marcó la situación que vivió una trabajadora que sostienen, fue encerrada en una habitación, "se presentó una nueva afiliada explicando que fue encerrada que se sintió intimidada, que sí fue violentada por la administradora del hospital, por lo que también hicimos una nota, pero que no quisimos ir como gremio porque la señora pidió que nosotros participemos simplemente con el apoyo de redacción de las notas”.

Se le ayudo a confeccionar una nota a la directora y hasta hoy no tuve respuesta, hace 3 días más o menos, explicó la delega quien comentó como se dio la situación con la trabajadora que denuncio que fue encerrada en una habitación para adoctrinarla, “¿qué pasó?, las chicas y los compañeros del lavadero se habían unido solicitando una reunión para mejorar el servicio, pero el pedido no se le hicieron directamente a su jefe inmediata, solicitaba la presencia de la directora, todo para poder mejorar la atención, ante esta situación la llamaron a una oficina una persona le cerró la puerta y la otra la perturbaba diciéndole no es manera manejar el pedido, la increpaba que no es manera de manejarse”, explico Jara quien agrego que el gremio no puede meterse si el afiliado denuncia cómo hizo esa compañera.

Con todo Jara explicó que aún están esperando una respuesta por parte del hospital de área de El Bolsón tanto por la falta de información hacia los trabajadores como estas denuncias de maltratos que no es la primera que afronta el nosocomio local, cabe recordar que hace aproximadamente 2 semanas la jefa del área de cuidados intermedios y clínica médica Marcela Fernández, también presentó la renuncia a esos cargos denunciando malos tratos por parte de la dirección del hospital, hecho que tampoco fue explicado por la directora Myrna Lamberto.

Municipales reclaman indumentaria y leña prometida

Seguidamente Etelvina Goroso referente de los trabajadores municipales también destacó la situación que viven sus compañeros, según sostiene Goroso no se le entregó la indumentaria de invierno correspondiente y tampoco la leña que les había sido comprometida, "Realmente tenemos que decir que en el municipio están dando de baja algunos planes sociales al igual que no tenemos información sobre las notas que enviamos pidiendo informes de las horas extras de los descuentos que se están realizando y que no van a los recibos”, explico a modo de ejemplo Goroso.

Más adelante la delegada de los trabajadores municipales agregó qué se han presentado varias notas pidiendo por la indumentaria de invierno hacia los trabajadores municipales que ya pasando la etapa masa fría del año los trabajadores todavía no han recibido ni la indumentaria ni el calzado correspondiente, "hay un montón de cosas por las que le hemos mandado notas haciendo los reclamos y el municipio no responde a nada, ni paritarias, ni nada y realmente estamos sin conocimiento de lo que sucede".

Relaciona las paritarias Etelvina Goroso explicó que desde el ejecutivo sostienen que la falta de recurso económico en virtud de la caída de las recaudaciones hace imposible que se puedan sentar a dialogar sobre un incremento salarial, al tiempo que destacó que un empleado municipal cobra el sueldo mínimo de $24000 y esto no le alcanza para vivir dignamente sentenció la delegada.





En educación también hay quejas

Seguidamente Susana Águila, delegada de los trabajadores de Educación también confirmo que tienen varios puntos de queja por lo cual están esperando la respuesta de la coordinadora de educación Patricia Campos, " los trabajadores de educación están complicados en respecto a la limpieza, si bien se les dieron los elementos correspondiente para mantener la higiene sanitaria que se solicita a través de los protocolos, desde hace un tiempo a esta parte no están recibiendo estos elementos para mantener las escuelas en condiciones, no cuentan con lavandina y mucho menos con guantes y en muchos lugares no llegan los elementos directamente” destacó Águila.

Hace un tiempo hicieron un curso y se supone que tienen que tener todos estos elementos que marcan en este curso para mantener las escuelas con la bioseguridad que se exige y parece ilógico que con un bidón de 5 litros de lavandina puedan mantener higienizada una escuela por este tipo de situaciones se le han hecho los reclamos a la coordinadora de Educación Patricia Campos.

Más adelante la delegada también confirmo que una compañera del ámbito de educación denuncia maltrato por parte de la directora de un jardín, " nosotros desde la UPCN denunciamos que tampoco se están cumpliendo los aislamientos correspondientes en el área de educación, porque en el jardín hay más de 10 personas circulando cuando el lugar es chico por lo que manifestábamos que se debería hacer una rotación del personal y que no vayan todos juntos en virtud de esto, decidimos elevar una nota a Patricia Campos destacando que al personal se lo maltrata", sostuvo la delegada.

Seguidamente Águila confirmo que en muchos casos las únicas personas que van a las escuelas es el personal de apoyo y no tanto los docentes, cuando esa situación no debería darse de esa manera, "a pesar de que no hay clases el personal de apoyo esta obligada a ir, la explicación que reciben desde el ministerio de educación es que tienen que ir al menos 3 horas por día para mantener las escuelas limpias por si surge la necesidad de utilizar el establecimiento".





Apoyo a los trabajadores

Finalmente, la delegada Regional de la UPCN Gladys Jara confirmo que se continúa con la asistencia a los trabajadores, no sólo con la entrega de órdenes de compras que en virtud de lo que está sucediendo ya no son 30 mensuales sino que serán 15 y a partir de octubre se entregarán por orden de llegada de los afiliados, siempre teniendo en cuenta que hay muchos afiliados que son de la zona rural y les complica llegar hacia el centro de la localidad, sino también con ayuda económica que brinda el gremio con recursos económicos propios, es decir que no obligan a los afiliados a tomar créditos con altísimos porcentajes de intereses con una financiera privada.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |