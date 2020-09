Delmira Soto y Daniel Schaffer son referentes de los vecinos del barrio Los Hornos que se oponen a la instalación de este hogar de noche en el predio de la capilla que está emplazada en el corazón del barrio, "como no los pueden controlar en la parroquia del centro, los quieren tirar acá en el barrio", sostienen los vecinos. Delmira Soto y Daniel Schaffer son referentes de los vecinos del barrio Los Hornos que se oponen a la instalación de este hogar de noche en el predio de la capilla que está emplazada en el corazón del barrio, "como no los pueden controlar en la parroquia del centro, los quieren tirar acá en el barrio", sostienen los vecinos.

Con el avance de las obras del proyecto Emaús en El Bolsón también se suman las voces críticas al mismo que sostienen que el lugar lo pierden los chicos del barrio y lo gana la inseguridad, "en principio está todo el barrio totalmente en desacuerdo de la forma que se está haciendo, la gente del barrio no pretende, como dijo el padre de que se le pida permiso, pero simplemente deberían haber informado de lo que se va a construir, la gente que van a traer y aparte ¿que se está haciendo? en un predio donde durante todo el día hay criaturas, personas mayores y adolescentes, esa inquietud nuestra, la preocupación del barrio”, sostuvo Daniel Schaffer.

Tienen relaciones entre ellos en el patio de la parroquia

Mas adelante el vecinos enfatizo que este hogar cambiara la vida del barrio, “tenemos conocimiento que en este momento los están albergando en la parroquia, sabemos que hay gente que sigue tomando en la calle, en la Vereda de la parroquia, tienen relaciones entre ellos en el patio de la parroquia, supuestamente están contenidos, pero entonces si eso pasa en pleno centro que es lo que esperamos nosotros acá, nos da la sensación de que los quieren sacar de ahí por el aspecto que dan, otra cosa no podemos pensar”, sostuvo el vecino que además explicó que hay otros lugares mejores un poquito más aislados y también los pueden contener. “No es la intención nuestra de que los tiren por tirarlos, pero no de esta manera y sin informarle al barrio”.

Vinieron a este barrio a tirarlos

A su tiempo Delmira Soto dejo en claro el temor que tiene sobre la situación que pueda darse con la cantidad de niños que habitualmente juegan en el predio de la capilla, “Claro ese es el miedo, el temor que tenemos los vecinos de quién se va a hacer cargo de esa gente, porque supuestamente vienen a dormir y después en el día a las 8 de la mañana le cierran y después van a andar deambulando acá en el barrio, donde hay muchos niños”. “Este fue un predio que lo cuidamos entre todos los vecinos, el cura no se hace cargo, nunca viene ni a dar a misa viene, la municipalidad nunca se hizo cargo de nuestro barrio, no tenemos junta vecinal; Así que pienso que es por eso que en otros lugares no le permitieron estar entonces vinieron a este barrio a tirarlos acá como que sacas un problema de allá y los traen a nuestro barrio”.

Nos mintieron

Seguidamente Schaffer remarco que conformaron una junta vecinal y trabajar por la vía legal para evitar que esto suceda, “no sé si tenemos tiempo de pararlo, porque nosotros nos enteramos cuando ya estaban construyendo, ya estaban trabajando acá, ahí nos enteramos del proyecto éste, a partir de ahí nos juntamos todos los vecinos y pedimos una reunión vino el padre, vino Cerassi, vino gente que supuestamente son coordinadores pero nos dicen que no son hombres Salud Mental, sino que vienen a escuchar, Cerassi dijo que ellos solo daban apoyo, hoy me entero de que es un proyecto de Casita del Sol o sea que Cerassi vino y nos mintió, el padre nos dio entender de que él es dueño y señor del predio, puede hacer lo que quiera, o sea que los vecinos no tienen opinión”, explicó el referente barrial.

Junta vecinal

Por último, el vecino explicó que la falta de una junta vecinal los perjudico, “ese es el problema, de las principales trabas que tenemos nosotros es no tener junta vecinal, ahora estamos trabajando, estamos juntándonos todos los vecinos para llegar por la vía legal, como corresponde vamos a hacer las cosas bien. Vamos a conformar la junta vecinal porque es el único barrio que no tiene junta vecinal y al no tener junta de vecinos somos el último orejón del tarro de El Bolsón entonces estas cosas pasan por qué en otros barrios quizás lo quieren hacer y la junta vecinal se opone, entonces como acá no hay nadie que no proteste se hizo”, sentencio Daniel Schaffer.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |