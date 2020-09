Si bien en un primer momento los equipos de emergencia daban cuenta de una quema descontrolada con el correr de los minutos se pudo comprobar que eran dos incendios distintos a los que acudían tanto bomberos voluntarios de El Bolsón como el personal del Splif y policía de la unidad 12.

Uno de los incendios se desató a la vera norte de la ruta provincial 84 y a pesar del trabajo de varias dotaciones de bomberos voluntarios, Splif y policías las llamas traspusieron la ruta y quemaron varias hectáreas camino a la zona del mallín Alto cómo se conoce en el sector.

En el lugar dialogamos primeramente con el subcomisario Oscar Zapata a cargo de la unidad 12 de policía de El Bolsón quién estaba coordinando la asistencia de los equipos de emergencia y confirmó el trabajo que se realizaba tanto en la zona de mallín Alto como en el incendio en Los Repollos.

Más tarde Noticias del Bolsón, único medio en el lugar, pudo dialogar con Bernardo Seguel propietario del campo, "yo pasé esta mañana por acá y no había nada y después volví más tarde y vi que pasaba un camioncito de la empresa Sapac me llamó la atención la cantidad de humo que largaba, pero cuando pasó el camión el humo continuaba saliendo y era de mi campo", explico el vecino.

Seguidamente mientras destacaba que ya hace tres años le quemaron la casa y el año pasado también quemaron otra casa de otro vecino, contaba como luego de ver que el incendio se propagaba intentó cortar el rastro de las personas que comenzaron este siniestro en la zona de un mallín y un retamal, "les corté el rastro desde la tranquera vieja que hay allí en el camino que se ve y por ahí no pasaron, se notaque llegaron por el mallín hasta este retamal acá prendieron fuego y se volvieron para zona del Pinar donde hace un tiempo también prendieron fuego otra casa, esto me lo mandaron a quemar porque hay gente que no me quiere y acuérdense que el año pasado quemaron del otro lado de la norma en el campo de mi hermana", expresó el vecino quién aprovechó la presencia subcomisario Zapata en el lugar para hacer su denuncia verbal, misma que rubricara mañana en sede policial.