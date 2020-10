Nora Paillafil del barrio comentó las dificultades con el agua donde varias familias dependen de dos canillas para tener agua.

La vecina explico la situación que viven con el agua en el barrio Ex Covivol donde varios vecinos dependen de tan solo dos canillas de agua, frente a esta situación dijo que desde el lunes pasado hasta el día domingo no tuvieron agua, comento que el día jueves dialogaron con Ibarra quien les expreso que aún no se puede dar el agua porque no está el fin de la obra.

El Secretario de Obras Publicas nos solicitó una nota dirigida al intendente para realizar la extensión de la red, que no está terminada nosotros somos 38 familias que nos abastecemos de dos canillas en el barrio, tenemos conocimiento y sabemos que hay familias que no pueden hacer la conexión de agua sabiendo el costo del medidor. En mi caso desde el año 2009 que la solicito, sin lograr aun tener el servicio correspondiente dio la vecina.

Nora comento que una de las dos canillas del barrio está conectada en un medidor de un vecino quien pagaba el agua, ahora no la paga, entonces sabemos que no alcanza una sola

