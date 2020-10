A una semana de la denuncia publica sobre supuesta apología a la dictadura que habría hecho Walter González presidente del Concejo Deliberante de Epuyén; la repercusión tomó estado judicial. A una semana de la denuncia publica sobre supuesta apología a la dictadura que habría hecho Walter González presidente del Concejo Deliberante de Epuyén; la repercusión tomó estado judicial.

La Asamblea de Vecinos de la localidad hizo la denuncia esta semana en el Juzgado Federal de Esquel; González salió a defenderse por escrito. Jaquelin Parada Corresponsal de Chubut.

Un supuesto video en el perfil personal de Facebook de González en el que se observa un Falcón Verde y al genocida Jorge Rafael Videla con una marcha militar de fondo; fue el objeto de denuncia.

La situación trascendió en algunos medios masivos a nivel nacional y el edil por carta expresó: “quienes me conocen en mi pueblo saben de mi pasión por los autos, la cual reflejo permanentemente en mi cuenta de Facebook, mi paso por la militancia politica y por la máxima institución democrática como es el Honorable concejo Deliberante de Epuyén”; Concejo sin mayúscula.

El presidente del cuerpo continúa diciendo; “el 15 de agosto pasado compartí en mi cuenta personal de Facebook una publicación que No me Pertenece y cuya repercusión ha sido más que polemica. Hoy, debo manifestar que mi postura es de ratificar mi compromiso con la democracia lo que me coloca en las antipocas de lo que se me pretende acusar. Ratifico mi compromiso con mi gente y con el cargo para el cual fui elegido con el voto popular. A lo vecinos que no me conocen les digo que, amo la libertad, amo la diversidad cultural que tenemos en nuestro pueblo. Estoy a favor del dialogo en el marco del respeto y el aporte de ideas constructivas para fortalecer el crecimiento de Epuyén. Expreso mi sincera disculpa a quienes realmente se hallan sentido ofendidos con el contenido y la interpretacion del video antes mencionado. Tengo muy claro de donde vengo y a donde voy. Seguiré trabajando por mi pueblo y por mi gente, ayudando y aportando ideas que nos ayuden a estar cada dio un poco mejor”.

Firmó su nota y agregó una frase en letras negritas a modo de conclusión: “Amo la democracia porque nací en ella, el día tres de octubre de 1983”.

Claudia Sastre integrante de la Asamblea de Vecinos de Epuyén Salió al cruce diciendo:” no le creemos nada a Walter Gonzales. Justamente porque lo conocemos es que hicimos la denuncia; no solo publica; sino en la justicia ordinaria atmbién. Porque es lo que corresponde. Ahora pide disculpas, pero no es coherente con la dimensión de su acción. Tanto él como su entorno más allegado borraron todo lo que figuraba en las redes sociales sobre el tema e hicieron silencio sepulcral del caso. Es una falta de respeto, y el pueblo lo sabe. Sabíamos el costo de nuestra denuncia; asique, aunque continúen con hostigamientos y las amenazas a los integrantes de la Asamblea; nosotros sostenemos la denuncia”.

Sastre se refirió al aporte de ideas que en la nota González menciona; alegando que como Asamblea han presentado un sinfín de aportes y solicitudes, pero nunca fueron respondidas.

En el blog de la Asamblea hicieron algunas declaraciones del caso:

“Hace unas horas el periódico Página 12 publicó un chiste de los autores Rudy y Paz respecto a la situación que estamos padeciendo en Epuyen.

El hecho de que tenga gracia lo hace doblemente peligroso. Recordemos el concepto de la filósofa Hannah Arendt acerca de la "banalidad del mal", sostenía que el mal a veces circulaba socialmente con el ropaje de inocencia. Hasta de cierta torpeza social o desconocimiento.

Por eso la relación entre los "dinosaurios" y la dictadura no es inocente y no puede ser banalizado. Es tan peligroso cómo reducir un Falcon verde a cualquier auto, o a un dictador entrado en años como un "pobre viejito". Qué la gracia que nos provoca el chiste no nos banalice la gravedad del hecho que estamos atravesando, que el humor -arma increíblemente poderosa para poner en crisis muchas cosas- no se confunda con la cuestión en cuestión, a la que nos tomamos MUY EN SERIO. De los 30000 desaparecidos no nos reímos. De las personas que viajaron en esos Falcon verde rumbo a la muerte tampoco, de Videla genocida condenado por crímenes de lesa humanidad no nos reímos. NUNCA MÁS”.





Jaquelin Parada Corresponsal de Chubut.





