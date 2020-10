Quiero por este medio agradecer a todas las personas ya sean amigos, conocidos o simplemente vecinos que se solidarizaron con mi familia y mi persona por la agresión de la que fui victima el día de ayer. Quiero por este medio agradecer a todas las personas ya sean amigos, conocidos o simplemente vecinos que se solidarizaron con mi familia y mi persona por la agresión de la que fui victima el día de ayer.

Escribo estas líneas luego de meditarlo mucho principalmente para agradecer las múltiples expresiones de apoyo, tanto locales como nacionales, desde FOPEA y Sitrapren, que de inmediato se pusieron a disposición para monitorear la situación, al igual que colegas de todo el país.

Quiero también aclarar que pasadas las 20hs el exconcejal Miguel Gotta se comunico telefónicamente para pedir disculpas sobre sus dichos: “por eso la vida te castiga”, aduciendo no tener conocimiento del estado de salud de mi señora, a pesar de que en reiteradas ocasiones a y a viva voz en el momento de la agresión le consulte si sabia lo que estaba diciendo, “estas metiendo la salud de mi señora en esto Miguel?— Por eso la vida te castiga”, respondió varias veces, hecho que involucraba a una persona enferma en una cuestión netamente política, a lo cual sostuvo no recordar. Sin embargo, tampoco pudo explicar ¿por qué? me castiga la vida. Disculpa aceptada.

Sin embargo, el ex concejal no se disculpó por la agresiones verbales y física que recibí dado que sostiene no recordar, así como tampoco recuerda las expresiones soeces dichas a viva voz y frente al menos de 20 testigos, que se retiraban de una conferencia de prensa. Tampoco recuerda haberme seguido durante mas de 70 metros insultándome, tampoco recuerda el golpe que me propino, por lo que varios vecinos debieron contenerlo y retirarlo del lugar. Tampoco recuerda haber amenazado a otro colega en el mismo instante que este intentaba sacarlo para evitar mas agresiones, dado que el ex concejal seguía insultándome, aun después de haberme golpeado en el rostro frente a más de 20 vecinos.

En virtud de lo ocurrido es que realice la denuncia penal correspondiente por las agresiones físicas y verbales recibidas, sin embargo, entendiendo que como dijo el señor Gotta, “estaba muy caliente por todo esto de la venta del edificio del banco”, es que me reservo el derecho de iniciar acciones legales.

Finalmente quiero volver a agradecer las múltiples muestras de apoyo, la fuerza que me dan y principalmente a las personas que se interpusieron en varias ocasiones entre el agresor y mi persona, entre ellas una MUJER, que se paró delante del señor Gotta y lo retiro.

También quiero dejar en claro que voy a continuar realizando mi tarea informativa como lo hago desde hace 26 años, los últimos 18 en esta ciudad y la cual vuelco a través del medio que me pertenece que fue reconocido como de interés social y cultural por el concejo deliberante de El Bolsón, concejo que integraba el señor Miguel Gotta.





