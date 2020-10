Se trata de la reconocida conductora radial Soledad Laitano quien desde este lunes se hizo cargo del área de cultura de la municipalidad de Lago Puelo y fiel a su estilo ya tiene presentado varios proyectos para tratar de comenzar a destrabar el ámbito cultural, pero con los protocolos pertinentes.

Conductora del reconocido programa Para mañana es tarde, que se emite por radio El Bolsón 106.7 desde el lunes pasado es la nueva directora de cultura de Lago Puelo, “Este es el tercer día que estoy en funciones, para mí también fue muy sorpresivo la convocatoria; Pero también es un año en el que estaba dispuesta a tratar algunos desafíos completamente diferentes”, detallo Soledad.

Seguidamente agrego: “Yo hace años que me desempeño en distintos ámbitos de la cultura por fuera de lo que es mi profesión, trabajó como comunicadora, y creo que de esa manera se entendió así que me llamaron a trabajar en la gestión pública, me encanta, estoy contenta porque hace 3 días que estoy y ya tengo algunos proyectos que se han aprobado; Así que estoy con un saldo más que positivo”.

Sobre el amplio crisol cultural de la ciudad Laitano destaco, “justamente Lago Puelo hace algunos años, era una de las localidades que había tenido mayor llegada de personas del resto del país que se radicaron a vivir acá, eso te da por supuesto una variedad de manifestaciones artísticas y de manifestaciones de la cultura muy muy amplia, hay que trabajar con ese abanico y ver cómo podemos hacer para construir puntos de encuentro y además poder reflejar esa maravillosa variedad”, enfatizo.

Convocatoria a talleres

Mas adelante se refirió al convocatoria a talleres que lleva adelante el área, “tenemos en macha una convocatoria a talleres que era lo que queríamos hacer en la inmediato porque ya había talleristas que habían sido convocados y lo que quiero hacer es construir y no tirar abajo claramente, me estoy reuniendo con los talleristas en estos días, los estoy conociendo, están muy contentos de que podamos inicialmente empezar a abrir porque ustedes saben que en contexto y pandemia no es mucho lo que se puede hacer y nuestro nuestra estructura tiene que ver con el cuidado así que, no se va a hacer aquello que no se puede hacer”, sostuvo y agrego, “si hay un DNU nacional que implica que no se puede determinadas acciones llevar adelante, pese a quien pese lo vamos a tener que sostener”.

Espectáculos para 10 personas

Con todo detallo que si están ofreciendo otras posibilidades y en función de estos dos proyectos aprobados por ejemplo la casa de la cultura va a abrir dos veces por mes la sala para hacer espectáculos con el acompañamiento de la técnica para qué músicos y artistas no tengan que mover sus equipos, “ vamos a permitir una muy pequeña audiencia al público, vamos a ofrecer un servicio de streaming básico pero al fin la posibilidad que tengan un bono contribución en la entrada y un vídeo de difusión para que se lleven, la idea es que tengan como un paquetito de cosas para llevarte”.

Finalmente adelanto un par de proyectos que se trabajan, “la idea es también mi perfil es que la cultura tiene que salir ya que no podemos convocar a la gente y presente dos proyectos que me han aprobado y yo estoy contenta uno tiene que ver con siembra de cultura, conocen todos en la siembra de libros que te encontrás un libro lo llevas lo lees y lo dejas donde estaba, lo que queremos hacer es hermoso es algo similar con artistas de la comarca, la idea es dejar algunas fotografías de muy buena calidad en distintos espacios públicos y que vos si realmente te gusta te la puedas llevar a tu casa disfrutarla y luego reintegrarla al espacio y que la cultura, al menos el de la fotografía, invada todo Lago Puelo”, detalló Soledad Laitano

Finalmente, la nueva secretaría de cultura destacó que otro de los proyectos en los que está trabajando es la apertura del anfiteatro con algunos espectáculos al aire libre siempre observando y haciendo cumplir los protocolos correspondientes para el covid-19.

-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |