Así lo confirmó esta mañana el secretario de obras y servicios públicos de la localidad Enrique Ibarra quien detalló las obras que se realizan para mantener limpio el cauce del Lago artificial además se refirió también a la ampliación del cementerio local el cuál fue el recorrido el día de ayer por el intendente Bruno Pogliano.

En relación a los trabajos que se realizan en el lago artificial Ibarra detallo, “se llena el lago con el agua que viene del arroyo claro y que está entubado que viene todo por calle Roca y termina desagotando ahí en el lago de Plaza Pagano, esto con el tiempo obviamente genera el ingreso de algas y eso se va este aumentando año a año y no queda con un buen aspecto; Así que tomamos la decisión esta temporada antes de ingresar al verano de hacerle un trabajo de fondo al suelo”.

Seguidamente el funcionario agrego que se hizo el desagote para limpiar, “analizamos de qué manera lo limpiábamos, si bien las algas superficialmente se empezaron a secar después ahí un rebrote de la misma ya que con el ingreso del agua van a surgir nuevamente”.

Cementar el piso del lago

Consultado sobre la posibilidad de cementar el fondo del lago sostuvo que por el momento no es viable por los costos, “Este trabajo no lo habíamos hecho todos los años, si lo hicimos de manera parcial y colaboró mucho el concesionario de los botecitos, tengo que mencionar porque la verdad que la tarea que lleva adelante, sin ningún tipo de interés es Enrique, que hasta fabricó herramientas para ir erradicando las algas, es destacable. Pero cementar sí es una posibilidad, hay una opción, pero bueno una opción muy costosa podemos hacer ahí una pequeña plateíta de hormigón, pero con los costos más con incertidumbre que hay hoy de precios y demás este no sería el momento”.

Ampliación del cementerio

La realidad del cementerio es que hoy los nuevos sepultos prácticamente no se pueden hacer en el predio original porque está colapsado, está saturado, declaró el secretario de planeamiento Enrique Ibarra.

Además, agrego que no tenemos el espacio físico para poder seguir haciéndolo y emplazándolo en eso en ese lugar que habitualmente la gente acostumbrada este a llevar a su familiar razón por la cual ahora estamos trabajando desde la secretaría de obras públicas en el desarrollo del catastro del cementerio para determinar la cantidad de fosas, las filas y a partir de ahí tener un número exacto de qué es lo que hay internamente.

Sobre la ampliación sostuvo, “lo cierto es que ya tenemos que pensar en un proyecto de cementerio para los próximos 30 años diría yo, Y a dónde vamos? tenemos que avanzar hacia el frente y hacia el frente tenemos que determinar cuál es el lugar más apropiado sin entorpecer las obras que hoy se han hecho Cómo puede ser el baño o como puede ser la misma parroquia que está ahí”, sentencio Ibarra.





