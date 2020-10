Sera por dos semanas más, destaco esta mañana la secretaria de desarrollo territorial de El Bolsón Juliana Ortega quien destaco que ya se inscribieron 850 familias.





Con el fin de dar solución al déficit habitacional que vive la localidad es que se abrió hace varias semanas el registro único habitacional, conforme avanzan los días la cantidad de inscriptos ha ido mermando por lo que la funcionaria insto a los vecinos que no tengan un terreno propio a que se inscriban, “estamos haciendo una nueva invitación a la comunidad a registrarse”.

Estamos pidiéndole aquellas personas que tengan necesidades de tierra y vivienda que vengan a inscribirse ya que vamos a hacer un cierre de la inscripción dentro de dos semanas, el viernes 16 de octubre, detallo Ortega.

Sobre la cantidad de personas que concurren a inscribirse la funcionaria agrego que ha bajado mucho, “las dos primeras semanas venía muchísima gente, usted lo abran podido registrar y después las próximas dos prácticamente no está viniendo gente”, enfatizo, al tiempo que sostuvo “ queremos poner una fecha de cierre en dos semanas más para realmente saber si no es que no hay más gente o no han venido a notarse por no saber, no se enteraron, necesitamos hacer una nueva difusión y una nueva convocatoria para que puedan venir a registrarse”, insistió Ortega.

Mas de 2000 personas

Seguidamente y en relación la cantidad e familias inscriptas detallo, “la cantidad de familias que ya se anotaron son 850 familias más o menos y hace un tiempo el promedio por familia no llegaba a ser 4, era de la 3,5 y si uno lo multiplica te vas arriba de 2000 registros, porque cuando registramos a cada persona se está tomando al grupo familiar, tomamos datos de cada integrante de la familia por lo que estamos llevando una muy buena base de datos”, señalo.

Finalmente, sobre el cierre del registro sentencio, “Vamos a dar estas dos semanas más para realmente saber cuál es la situación, para no apresurarnos a ninguna conclusión. Por eso vamos hacer una buena difusión, una nueva convocatoria y que nadie se quede sin enterarse y sin venir”.

El horario de inscripción es de mañana de 9 a 12:30hs. todos los días, en la galería Los Pioneros, “vamos también a llevar un registro de las personas que no pueden venir a anotarse de mañana vamos hacer una planilla para que dejen sus datos y vamos también a organizar turnos hasta la tarde, para que nadie se quede sin poder anotarse”, sostuvo Ortega.





