Informamos a la comunidad de Epuyen y de Chubut que en el día de ayer concretamos la denuncia en la Justicia. A una semana de la denuncia de esta Asamblea en la Sesión del Concejo Deliberante de Epuyen (nos reservamos el epíteto de Honorable para cuando lo sea) consideramos que ha tenido el tiempo suficiente el Sr Walter Gonzalez para expresarse ante la comunidad que dice representar. Informamos a la comunidad de Epuyen y de Chubut que en el día de ayer concretamos la denuncia en la Justicia. A una semana de la denuncia de esta Asamblea en la Sesión del Concejo Deliberante de Epuyen (nos reservamos el epíteto de Honorable para cuando lo sea) consideramos que ha tenido el tiempo suficiente el Sr Walter Gonzalez para expresarse ante la comunidad que dice representar.El mismo tiempo han tenido sus compañeros de bloque, sus compañeros del Concejo entero, y el Intendente.

La sociedad toda ha reaccionado, sobre todo de los Organismos que custodian la vigencia de los Derechos Humanos y muchas otras organizaciones de la sociedad.

Entendemos que el silencio de los que están cercanos al poder municipal que llevó a González al lugar donde está obedece a la misma estrategia de silencio y ninguneo que los vecinos vivimos este último tiempo. Donde el Concejo se transformó en cómplice de abusos de poder en vez de ser quien controle y límite esas apetencias.

Ese intento de silenciar lo que a todas voces se dice en la calle es un gesto más de omnipotencia y prepotencia que no se puede tolerar.

El Sr González no puede ocupar más esa banca que él le usurpó a la democracia. Es un delito y de eso se ocuparán los jueces sin dudas, pero un gesto ético, si no el único al menos necesario sería que el Concejo Deliberante todo explique a la Comunidad lo que sin dudas merece un posicionamiento valiente, democrático y sincero. No se puede seguir callando. El silencio es cómplice.

08/10/2020





Asamblea de Vecinos de Epuyen





Adhieren

Comisión contra la impunidad y por la Justicia Chubut

Concejo de Localidad del Partido Justicialista de Epuyen

Partido Obrero Lago Puelo

Polo Obrero Lago Puelo

Grupo de Recuperadores de Residuos Epuyen

Daniela Gordiolo

Nora Corvalan

Rodolfo Lombardelli

