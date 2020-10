En dialogo con la prensa el referente de la toma del barrio Lujan confirmo que fueron citados por la justicia, pero también dejo en claro que han hecho dos ofertas de compra que el titular rechazo. En dialogo con la prensa el referente de la toma del barrio Lujan confirmo que fueron citados por la justicia, pero también dejo en claro que han hecho dos ofertas de compra que el titular rechazo.





Durante la mañana de este miércoles Elías Almirón referente de la toma del barrio Lujan recibió a noticiasdelbolson y se refirió a la actualidad de la toma, “vamos bien gracias a Dios, pacíficamente se está llevando toda delante como desde un principio”, señalo y agrego que el día 6 de octubre hicieron la presentación en mesa de entrada del municipio y en el concejo deliberante para que pudieran tratar el tema en sesión y puedan expropiar de alguna manera el lote de Farto, “la idea es que se pueda hacer un convenio con nosotros y la municipalidad ya que el titular dos veces no negó una negociación, nosotros desde un principio y lo remarcamos nuevamente no queremos que quede como toma, sino que se lleva un buen acuerdo en una mesa de diálogo y que las familias puedan tener dignidad sobre estos lotes”.

Citación judicial

Mas adelante Almirón confirmo que fueron citados por el juzgado de paz, “Nos llegaron notificaciones en el transcurso del día para aproximadamente 22, 23 familias que este viernes deben presentarse en el juzgado de paz, supuestamente ya un proceso judicial, nos estamos esté preparando, por así decirlo para poder ir acompañarnos los vecinos, pero tampoco abandonar el predio”, detallo.

Además el referente agrego que no esperaban esta citación, “no nos esperamos esto porque nosotros estamos yendo por la vía legal, por la vida pacífica todo el tiempo, entonces no pueden decir que nosotros hemos tomado posesión con violencia o lo que sea, también ellos aclaran de qué es usurpación y si nosotros vamos al artículo 181 la usurpación es cuando se rompe un candado, una alambrada, o se saca con violencia al que está viviendo dentro del lugar, que no es nuestro caso, entonces nosotros no lo consideramos como usurpación, si consideramos de qué no está bien del todo lo que nosotros hicimos, por eso queremos llegar a un acuerdo”, valoro.













Se afianza

Finalmente Almirón confirmó que ya cuentan con un tendido eléctrico publico implementado por ellos y un merendero con una olla popular, “Queremos comentarle a la gente que primeramente todo acá se hace a pulmón y corazón porque la gente es muy muy generosa en ese sentido, muy unidos estamos, en un principio hemos implementado el merendero porque son muchos los chicos que se juntan a jugar a la pelota que están ahí con la familia, además le hemos hecho a la canchita, la placita para los chicos para que puedan tener su espacio ahora estamos gestionando algunos juegos, algo para que ellos puedan tener su lugar propio”, detallo.

Mas adelante se refirió a la olla popular, “implementamos también una olla Popular de lunes a viernes y a veces los sábados estamos haciendo la olla, por lo que queremos agradecer a toda la gente que ha colaborado a cada uno de los vecinos acerca su donación Y si como decía hemos conseguido un generador, primeramente nos han prestado generador un vecino con eso instalamos aproximadamente unos 30 focos, ya pusimos para alumbrado público para que no esté tan oscuro, pero por ejemplo este vecino nos lo vende a nosotros entonces los vecinos todos juntamos ya la plata que no está pidiendo para que el generador ya nos queda a nosotros definitivamente porque sabemos que el proceso va a ser largo y que lo necesitamos Sí o sí”.

No estamos colgados de la luz

Finalmente, Almirón desmintió que estuviesen colgados de la luz o el agua, “no estamos colgado del servicio, incluso ha andado Edersa varias veces por rumores, también anduvo agua rionegrina por rumores de que no habíamos conectado al agua, pero no vamos por esa vía. Nosotros no queremos eso, todo a su tiempo se va a dar estamos a una cuadra y media del centro comunitario dónde vamos a buscar el agua potable y ahora esta semana que viene ya compramos las mangueras, también todo a fuerza y sacrificio de los vecinos ponemos una cuota social por semana esta semana que viene ya compraríamos lo que la manguera para traer el agua del Canal y poder regar, lavar, poder hacer otras cosas”, sentencio el referente.





