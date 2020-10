Se trata de los trabajadores nucleados en la planta de residuos domiciliaria de los repollos que se encuentran en alerta permanente habida cuenta que según sostienen desde el municipio no les entregan los barbijos correspondientes para el trabajo de reciclado como otros elementos indispensables para la tarea de riesgo que llevan adelante. Se trata de los trabajadores nucleados en la planta de residuos domiciliaria de los repollos que se encuentran en alerta permanente habida cuenta que según sostienen desde el municipio no les entregan los barbijos correspondientes para el trabajo de reciclado como otros elementos indispensables para la tarea de riesgo que llevan adelante.

Esta mañana noticias del Bolsón llegó hasta la planta de reciclado de los repollos y así dialogamos con la referente de los trabajadores Yesica Loncon quien explicaba las condiciones laborales y las exigencias que le hacen al municipio local, “queremos informar a la población que estamos en un movimiento de asamblea permanente, esta decisión fue tomada por el grupo de compañeros que somos operarios de la planta”.

Seguidamente Loncon, referente de los 14 trabajadores explico cual es le reclamo, “concretamente estamos reclamando lo que es principalmente indumentaria, a nosotros hace un año que no nos están trayendo indumentaria”, sostuvo y detallo: “es la que necesitamos para trabajar lo que es mamelucos y zapatos que es lo que estamos en la línea de reciclado, porque nosotros somos los que tratamos la basura, no es lo mismo que la recolección, es otro trabajo diferente”, sentenció.

En relación al trabajo que realizan en la línea de reciclado la operaria comento, “nosotros recibimos a los recolectores con los recorridos diarios que se hacen por los barrios, ellos tiran la basura en el galpón y hay una cinta elevadora en el cual nosotros agarramos bolsa por bolsa, las abrimos y vamos separando lo que se recicla: cristales, vidrios, tetrabrik, aluminio, nylon, cartón y el trabajo que realizamos por eso es que hoy en día es nuestro reclamo por empezar la indumentaria y los barbijos”, sostuvo Loncon.

De igual manera la trabajadora reconoció que cuentan con guates especiales para el trabajo, “por suerte tenemos guantes especiales, trabajamos con un guante anticorte y encima un guante de nitrilo que nos permite amortiguar lo que es humedad”.

















En relación a la calidad de loso barbijos adelanto, “el día de hoy es sólo que estamos teniendo, lo que no tenemos en condiciones son los barbijos que nos están trayendo un barbijo que no es el que corresponde porque nosotros para el trabajo que realizamos necesitamos un especial, el n95 y no nos están entregando eso sino uno de nivel mucho más bajo. Así que ese es el reclamo hoy en día”.

Finalmente, la trabajadora destacó que esperaban la reunión que mantenían a media mañana el encargado de la planta de reciclado Marcos Mansilla con el intendente Bruno Pogliano por lo que estamos esperando alguna respuesta al reclamo que realizan; destacando en todo momento que la planta no ha parado de funcionar.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |