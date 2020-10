En diálogo con noticias del Bolsón Gladys Jara y Susana Águila delegadas locales de la UPCN confirmaron que las bases no aceptaron la oferta gubernamental de $ 6.000 no remunerativos y el 10% del aumento en el sueldo, " es mentira lo que dice el gobierno y lo que ofrece, las personas que se están por jubilar que están haciendo el aporte de los diez años, no llegan a los $ 40.000” explicó Águila. Si no mejoran la oferta terminamos en un paro general, adelantó Jara.





Medidas a tomar.

Luego de conocida la determinación de los agremiados a la Unión Personal Civil de la Nación noticias del Bolsón llegó hasta la delegación local para dialogar con Gladys Jara quién confirmó que de no haber una mejora en la oferta del gobierno provincial indica que esto va a terminar en un paro general, "a partir del día de hoy se comienza con una serie de plan de lucha esto con distintas modalidades, nosotros hoy acá en El Bolsón estamos concentrados en nuestra delegación pero en Viedma se ha movilizado al igual que en General Roca, gran parte del Valle como Choele Choel y Bariloche ellos tiene una gran un gran acompañamiento de sus afiliados

Qué quiere decir esto que comenzamos hoy, pero va a llegar a una serie de medidas que probablemente seguimos con un paro general donde habrá concentraciones en las ciudades grandes en este caso puede ser Viedma.





Se pretendía un 50% de incremento, desde un primer momento, pero la oferta realizada se le acercó al rechazo dado que no fue lo esperado, la gobernadora dio el aumento por decreto, consideramos que no es democrático lo realizado, sobre todo tengamos en cuenta que nuestro gremio sigue siendo mayoritario en la provincia y no ha sido tenido en cuenta, entonces se genera esto de poder empezar a movilizarnos”, detallo Jara.

Paro general.

Entonces de esa manera comienzan a desandar un camino que en los próximos días podría terminar con un paro general en la provincia de Río Negro, " totalmente de acuerdo vamos a empezar con estas medidas, cada delegación tomó su modalidad para el reclamo, como concentraciones las realizadas en delegaciones el valle, pero veremos que surge al final de la jornada de hoy”,

A su tiempo Susana Águila delegada de Educacion explicó, “el manifiesto de UPCN de que estamos en total desacuerdo por la suma que se ofreció dado que no supera la canasta básica de un trabajador, nosotros sabemos que un trabajador en el sector de PSA, qué son los que menos poseen adicionales, un cocinero, ayudante de cocina su cobro es de es de $38.000 sin adicionales y sin decreto.

Hay personas que se les está descontando el decreto 300 que no se le debería descontar, ósea es de $33.000 también aclaremos que al hombre cuando cumple 55 años la mayoría de los trabajadores está ganando $28.542,92. Entonces comento Susana que es mentira lo que dice el gobierno y lo que ofrece el gobierno, afirmo que las personas que se están por jubilar y han realizado el aporte de los diez años, no llegan a los $40.000,”. De inmediato la delegada remarco que la canasta básica en la región ronda los $50.000 para arriba, “Entonces este aumento que decretó la gobernadora, porque es un decreto de ley.





