Cada vez son más los barrios de El Bolsón en los cuales los vecinos se nuclean a través de redes sociales o grupos de WhatsApp para poder llevar adelante una vigilancia comunitaria, hemos dado cuenta de una creación similar en el barrio Usina también en el barrio Arrayanes ahora son los vecinos de Villa Turismo quienes incluso colocan cartelería de vigilancia y vecinos en prevención, “cuidémonos entre todos, con carteles, con cámaras con estos grupos de WhatsApp que hacen que los vecinos nos enteremos de lo que pasa en cada lugar, pero no hay que caer en esto del miedo”, sostuvo Elcira, vecina de Villa Turismo.





Elcira es una vecina y referente de Villa Turismo quién diálogo esta mañana con los medios en relación a la necesidad que tienen en ese sector de nuclearse a través de un grupo de WhatsApp y generar acciones para evitar cualquier tipo de intrusión dentro de las propiedades, "realmente lo que nosotros nos planteamos acá, fue que necesitábamos protegernos entre todos a raíz de lo de los cambios que se van produciendo, siempre existió este problema en todos lados y bueno ahora con mayor frecuencia”, relató la vecina.

Seguidamente explico que esto empezó simplemente con un grupo de WhatsApp de 4 o 5 personas que ya estaban organizados de alguna manera cuándo la junta vecinal estaba más activa, “existe aún la junta pero está en este momento en etapa de nuevas autoridades, y ya les digo todo empezó con un pequeño grupo de WhatsApp en un día solamente nos organizamos y somos 60 vecinos de la villa, nos organizaron y se hicieron los carteles para colocar en cada una de los predios, para mostrar quiénes somos los que vamos a protegernos mutuamente”, detallo Elcira.

Mas adelante y en relación a la colocación de cámaras de seguridad la vecina se mostró confiada en esta herramienta que suma a la seguridad sobre todo al momento de disuadir a los amigos de lo ajeno, “La instalación de cámara sobre la calle es algo que está implementando la municipalidad, que ya tuvimos algunas puestas tenemos algunos problemas que por ejemplo la de subida al Piltriquitrón, que se quema cómo se queman tantas cosas acá por los cortes de tensión, lo que hiciste y se está implementando que ya muchos vecinos lo tienen y muchos estamos en ese camino, son las cámaras de seguridad en cada uno de los predios, en cada en cada lugar”, sostuvo y agrego, “hay muchos vecinos que las tienen y con la tecnología hoy que se avanza tan rápidamente se colocan cámaras y uno puede ver desde su celular todo lo que ocurre”, enfatizo.

No hay que vivir con miedo

Finalmente Elcira dejo un mensaje para toda la comunidad, “a mí me parece muy importante transmitir a los vecinos de Villa Turismo y en general a la gente de El Bolsón que no tenemos que vivir con miedo, o sea que lo que nosotros intentamos hacer es prevenir, entonces cuidémonos entre todos, con carteles, con cámaras con estos grupos de WhatsApp que hacen que los vecinos nos enteremos de lo que pasa en cada lugar, pero no hay que caer en esto del miedo porque así como el mío existe para todas las cosas en esto de los miedos, el miedo me parece muy contraproducente”, sentenció.





-------------------------ESCRIBANOS, OPINE, ENVÍE INFORMACIÓN-----------------

powered by 123ContactForm.com |