Un vecino de El Bolson fue victima de una estafa telefónica realizada con un celular desde el cual mediante un ardid le sacaron de su cuenta y de la de su suegro un total de $110.000. Un vecino de El Bolson fue victima de una estafa telefónica realizada con un celular desde el cual mediante un ardid le sacaron de su cuenta y de la de su suegro un total de $110.000.









La denuncia fue radicada por un vecino del acceso norte y es por una estafa el ciudadano de 45 años de edad, dio cuenta que miércoles siendo las horas 12:30 y en momentos en que se encontraba con su hijo, es que este recibe un llamado telefónico de un numero privado a su teléfono donde una persona masculina le decía que se había ganado un premio de $150.000 y un teléfono Samsung Galaxy S20, detallaron a noticiasdelbolson fuentes confiables.





Seguidamente y dado que el joven que recibió el llamado es menor, el estafador pidió comunicarse con una persona mayor de edad por lo que se comunica el vecino. Al tomar el teléfono, el estafador que hasta ese momento no se sabía del ardid, se identifica como José María Alvarez de telefónica internacional 4G con domicilio en Av. San Martin N° 2544 ciudad Mar del Plata Prov. de Buenos Aires, este mismo le dice que para recibir el premio debía ir hasta un cajero automático más cercano y que tenía que seguir unos pasos los cuales él le iba a dar.

Atento a esta situación le vecino se dirigió al banco Patagonia de calle San Martin de esta ciudad, donde al llegar puso su tarjeta de debido del banco Patagonia, ingreso la clave de seguridad, en eso mientras hablaba por teléfono con esta persona, esta le dice que debía generar la clave “TOKEN”, y que debía poner una clave; una vez que pone esa clave, le dice esta persona que espere 5 minutos y luego le dice que no se podía depositar la plata en su cuenta.





Ante esta situación y por miedo el perder el premio el vecino damnificado prueba con la tarjeta de su esposa con la cual hicieron los mismos pasos, y les dijo que la tarjeta no era apta para depositar el dinero. Siendo así denunciante coloca la tarjeta de su suegro, al hacer nuevamente los pasos que les decían, esta ultima la acepto, esperado un rato y al sacar la tarjeta les dice que no la vuelvan a poner en el cajero porque si no la tarjeta se podía bloquear.

Pero no conforme el estafador fue por más ya que le pidió otra tarjeta, después de unos minutos esta persona con la cual en todo momento mantenían comunicación les dice que la plata ya estaba depositada. Pero que necesitaba que pusieran otra tarjeta para poder depositar los $48.000 pesos que faltaban del premio. Es por eso que llamo a su hermano para que se haga presente en el banco y les pase su tarjeta así le depositaban el dinero que faltaba, por lo que al llegar su hermano al banco hace el mismo procedimiento y se da cuenta de la situación y les dice “LOS ESTÁN CAGANDO”.

Finalmente, el vecino engañado se fija en su saldo y constata que la plata ya no la tenía en su cuenta que era de unos $10.000, y no estaba más, asimismo también se fija en la cuenta de su suegro y ven que los $100.000 tampoco estaban en la cuenta de su suegro.

Además, el vecino confirmo que las tarjetas que utilizaron quedaron bloqueadas y no pueden ver los últimos movimientos, que obviamente podrían realizar desde su cuenta tal como solicitar un crédito a su nombre ya que poseen su cuenta y clave bancaria, por lo que el daño podría ser aun mayor.





