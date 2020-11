Desde hace más de un mes se encuentra funcionando en el predio de la cooperativa Nehuén en el acceso a Mallín Ahogado y allí los productores ofrecen sus mercaderías no sólo para la venta sino también para el trueque dialogamos con varios de ellos que nos cuentan cómo es la metodología de trabajo.

Emplazado en un lugar paradisíaco con buena sombra, algo de agua que corre por el arroyo y la muy buena onda de todos los productores el mercado popular de Mallín Ahogado no sólo es una posibilidad para adquirir productos orgánicos y directos de la tierra, sino también artesanías y trabajos de nuestros productores que realmente vale la pena recorrer.









Aldo Tromen es uno de los organizadores del mercado de productores quién nos cuenta cómo trabajan, "hace ya un mes que comenzó la feria del mercado popular, o como lo denominamos mercado Popular de Mallín gracias a que no se dieron espacio de la asociación de Nehuen”, explicó Tromen,

Seguidamente detalló que ese espacio son las instalación de la asociación que estaba hace tiempo y por el momento ellos no están organizados como para seguir, “nos ofrecieron a todos los vecinos y vecinas de mallín esta posibilidad de que podamos armar un mercado popular, sabiendo que venimos de un contexto de pandemia que económicamente nos afectó muchísimo y generando otra nueva alternativa, aparte de las ferias que existen en el pueblo en El Bolsón en otros parajes por lo que decidimos fundar un mercado popular con todo lo que ven acá”, sostuvo Aldo Tromen.





















La invitación a todos los que quieran ir a comprar, pasear al aire libre, “nosotros estamos todos los viernes de 10 de la mañana hasta 3 de la tarde, la gente del pueblo puede acercarse. Ya no hay más excusas porque antes había camino de tierra, ahora el asfalto llega hasta acá o sea no hay no hay excusa de que se rompe el auto y no podemos ir a mallín a pasear.

Seguidamente el productor invito a todos los bolsoneros, “están invitados a que vengan a visitarnos, porque la verdad es que hay una gran variedad de producciones, en su mayoría verduras, estamos en época de verdura de hoja porque en esta época empiezan así que están más que invitados a que vengan”, enfatizo.





























Abierto a los productores que quieran sumarse





Sobre los productores Belén, otra participante destaco, “la convocatoria es abierta estamos cada viernes y cada vez son más vecinos y vecinas de acá de mallín que se suman y está abierta para que traigan lo que lo que uno produce, ya sean huevos, leche, hay ropa y todo tipo de artesanías. La idea es que empecemos a fortalecernos acá en el paraje rural en que vivimos y fortalecer la economía local como decía que al compañero que se vio muy debilitada por todo este contexto”, sostuvo la productora.





